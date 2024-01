La oposición rechazó la reforma electoral y Francos admitió: “Si no están los votos, no se va a detener el debate de la ley ómnibus”

En el marco del Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la Ley Ómnibus, representantes de los tres bloques más importantes se mostraron en contra del tratamiento de reformas políticas que plantea La Libertad Avanza, en sesiones extraordinarias. En particular, el proyecto de ley propone, entre otras cosas, la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Germán Martínez (UxP) arrancó el debate señalando que no lograba comprender “qué hacemos discutiendo legislación electoral a los empujones. Es un tema que a muchos de nosotros nos interesa, nos interesa el tema electoral, pero en extraordinarias. Además, si vamos a un esquema de circunscripción el financiamiento de la política la van a hacer las corporaciones y grupos concentrados de cada circunscripción y los diputados van a dejar de ser diputados del pueblo sino de las corporaciones. Y hasta de la economía ilegal, como por ejemplo el narcotráfico”.

Esta idea fue compartida por la diputada del PRO Silvia Lospenato quien no sólo señaló que lo que decía Martínez respecto de la posibilidad de que el narcotráfico financie sino que entendía que en extraordinarias no era el momento para discutirlo. “Creemos que hay que discutirlo, pero en ordinarias” señaló la diputada quien volvió a pedir que se trate también la ley de ficha limpia, algo que el ministro señaló que iban a hacer.

En la misma línea se mostró la diputada radical Soledad Carrizo y la diputada del bloque Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, quienes esbozaron fuertes críticas al cambio electoral y a la modificación al sistema de financiamiento.

Con estos discursos, quedó claro que ninguna de las fuerzas políticas que concentran casi el 70% de los votos de la Cámara de Diputados de la Nación se oponen a la modificación del sistema electoral que propone el Ejecutivo en la Ley Ómnibus

Ante estos planteos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre la posibilidad de no alcanzar los votos necesarios para sancionar las reformas políticas, aseguró: “Tenemos claro que para la votación se requiere eso, si no están los votos para tratar las reformas electorales eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley”.

Ley ómnibus y DNU de Javier Milei: éstas son las principales medidas que impactarán en el bolsillo del argentino en 2024https://t.co/AkXvqa55EN — misionesonline.net (@misionesonline) January 9, 2024



FUENTE: Infobae.