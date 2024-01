Luego del DNU desregulador de Milei las agencias de turismo piden que sean las provincias las que regulen la actividad a través de una nueva ley

Con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno desreguló normativas y funcionamiento de las agencias de viajes habilitadas. Ante la situación las empresas se reunieron a expresar sus preocupaciones, especialmente aquellas dedicadas al segmento de turismo estudiantil.

En el streaming de Misiones Online el empresario Claudio Neris, de la agencia misionera «Mi Reserva» opinó al respecto. Y adelantó que las grandes firmas dedicadas a ese segmento, analizan de que manera ajustar los montos cobrados o en proceso de cobro a los padres de los futuros viajeros egresados.

Claudio Neris, dueño de la agencia Mi Reserva de Turismo en Misiones, compartió sus perspectivas sobre los impactos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Presidente Javier Milei, que desregula la economía del turismo.

Explicó sobre los cambios en el control y regulación de las agencias de turismo, que si bien las agencias no dejan de existir, lo que si se perdió es la potestad de control que existía sobre la actividad, permitiendo que cualquier persona que no se haya dedicado nunca a este rubro, y no tenga las habilitaciones pertinentes para hacerlo, comercialice un paquete.

Por eso sostiene que las empresas ven esto también como una oportunidad para que se apruebe una nueva ley de turismo, en la cual los encargados de ejercer el control, sean potestad de las provincias y no de Nación.

En relación a la competencia, el empresario señala que no le tienen miedo a la misma, siempre y cuando sea leal, pero que la desregulación le abre la puerta a una mayor competencia de otro tipo y advierte sobre la necesidad de un control eficiente para evitar posibles problemas y estafas.

Neris habló de las preocupaciones del sector, especialmente en el turismo estudiantil, destacando la importancia de contar con regulaciones y fiscalizaciones para proteger a los viajeros y evitar abusos.

Y respecto a la situación económica, dijo que hay muchas empresas dedicadas a la venta de viajes de egresados en el país, que están ahora muy complicadas por la suba de costos, luego de haber pautado con los padres con mucha antelación, precios de cuotas que hoy no cubren los gastos. Contó que en la última reunión a nivel país empezaron a hablar de la necesidad de ajustes en las cuotas para esos viajes estudiantiles.

El empresario concluyó expresando su esperanza en la estabilización de la situación para mediados de año, destacando la resiliencia del sector turístico y la importancia de la innovación constante para superar los desafíos.