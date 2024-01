Posadas | Una embarcación destruyó un muelle de 20 metros en la Isla del Medio: “Puso en peligro su vida y la de personas que estaban con él”

Ocurrió el pasado domingo, en medio del fuerte temporal que azotó la ciudad de Posadas por alrededor de 20 minutos. Según indicaron fuentes de la Asociación Protectores de la Isla del Medio (APIM), la embarcación no contaba con motor y hubo una fuerte negligencia de su conductor.

El temporal que pasó por la ciudad de Posadas el pasado domingo dejó numerosos estragos y daños materiales en la conocida Isla del Medio, pero no solo por fuerzas de la implacable naturaleza.

Y es que según se conoció en las últimas horas, una embarcación, registrada bajo la propiedad de Hugo U., perdió el control y se estrelló contra un muelle de 20 metros en la isla, generando numerosos daños. Sin embargo, la embarcación no se encontraba en condiciones de navegar desde el momento de su salida en la costa posadeña, según indicaron desde la APIM en un post de sus propias redes sociales.

“Amigos de la APIM, principios básicos de la Navegación: poner mucha prudencia y ante la falta de conocimientos preguntar. Esto lo que no hizo un señor que, el domingo, no solo puso en peligro su vida sino la de personas que estaban con él”, comienza el posteo de la cuenta “Amigos de la Isla del Medio” en Facebook.

“Cuando empezó el temporal, contrario a todo lo que indica la lógica, subieron a la lancha. Esta no arranco y causó muchísimos perjuicios materiales, agradeciendo que no costo vidas. Con su imprudencia e impericia, al no tener motor, según una investigación realizada, ya había partido de la bajada del CAPRI con ese problema, donde le hicieron un puente a la batería y arrancó”, relataron.

“Pese a no tener el barco en condiciones, navegó y llegó a la isla. Por negligencia, se largó al río para ni regresar. Llego la tormenta, con la lancha sin motor y sin dominio sobre la misma, ya que no tiro ni el ancla, ni atino a fondear, llevó por delante a una embarcación que se encontraba con amarras y anclada, que aguardaba las distancias legales”, explicaron.

“Le cortó las amarras la arrastró hasta el muelle, construido con mucho esfuerzo por la APIM, causándonos un DAÑO que ojalá como todo hombre de bien se haga cargo y coloque uno de nuevo, que tanta utilidad tiene”.

“El caballero que realizó todo esto, debe pedir disculpas a la familia que les causó daño en la embarcación embestida y reparar el daño que nos hizo. La Isla es de todos, cuidémosla, respetemos las vidas de los demás, sin exponerlas a peligros innecesarios por negligencia o impericias”, completa el posteo.