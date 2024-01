Posadas | “Chino” Torres volvió a la cárcel tras difundirse fotos suyas tomando tereré en cancha de Brown

El Juez de Instrucción Siete, Miguel Mattos, ordenó la detención del exentrenador de fútbol femenino y nuevamente quedó alojado en una dependencia policial, por violar la prohibición de acercamiento hacía una de sus presuntas víctimas.

Héctor Aníbal “Chino” Torres (60) fue detenido nuevamente por no respetar una de las medidas impuestas por el Juez Juan Manuel Monte al otorgarle su excarcelación en diciembre del año pasado.

Anoche, cerca de las 22:30 horas, Miguel Mattos, en turno durante el mes de enero, ordenó a efectivos de la Seccional Segunda detener al “Chino”, quien había fijado domicilio en una vivienda del barrio Rocamora. Tras su captura, fue trasladado a la comisaría Tercera sobre avenida Uruguay.

En los próximos días, el ex DT será nuevamente trasladado al Juzgado, esta vez al edificio sobre calle Pedro Méndez, para prestar declaración indagatoria, donde podrá dar su versión acerca de lo que ocurrió en cancha del “verdirrojo” o bien abstenerse, como se plasma su derecho en la Constitución Nacional.

Torres le incumplió a la Justicia, organizó un evento deportivo solidario en el barrio Villa Urquiza, precisamente en el estadio de Jorge Gibson Brown sobre avenida Cabred y calle Yerbal. Pero cerca de allí, a menos de media cuadra, vive una de sus denunciantes de 14 años.

Monte lo excarceló bajo palabra pero lo obligó a firmar una serie de requisitos, que incluían dirigirse una vez por mes al Juzgado a figar domicilio, no salir del país, no tomar alcohol ni consumir drogas y no acercarse a menos de 500 metros a sus denunciantes y/o familiares.