La lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2024

Este domingo se llevaron adelante los Globos de Oro 2024 en el hotel Beverly Hilton de California. La ceremonia de tres horas premió a las producciones de cine y televisión en 27 categorías distintas.

Quiénes fueron los ganadores a los Globo de Oro 2024

Mejor serie de drama

Succession (HBO) – GANADORA

1923 (Paramount+)

The Crown (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Mejor película – Comedia o musical

Poor Things (Searchlight Pictures) – GANADORA

Barbie (Warner Bros.)

American Fiction (MGM)

The Holdovers (Focus Features)

May December (Netflix)

Air (Amazon MGM Studios)

Mejor película – Drama

Oppenheimer (Universal Pictures) – GANADORA

Killers of the Flower Moon (Apple Original Films/Paramount Pictures)

Maestro (Netflix)

Past Lives (A24)

The Zone of Interest (A24)

Anatomy of a Fall (Neon)

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

Barbie – GANADORA

Mejor actor- Película drama

Cillian Murphy – Oppenheimer – GANADOR

Mejor actor- Serie de drama

Kieran Culkin – Succession – GANADOR

Mejor serie musical o de comedia

The Bear (FX) – GANADORA

Mejor director

Christopher Nolan – Oppenheimer – GANADOR

Mejor actriz – Serie de edición limitada

Ali Wong – Beef – GANADORA

Mejor actor – Serie de edición limitada

Steven Yeun – Beef – GANADOR

Mejor actriz de reparto – Serie de TV

Elizabeth Debicki – The Crown – GANADORA

Mejor actriz de reparto – Película drama

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – GANADORA

Mejor actor de reparto – Película drama

Robert Downey Jr. – Oppenheimer – GANADOR

Mejor actor de reparto – Serie

Matthew Macfadyen – Succession – GANADOR

Mejor actriz de película de comedia o musical

Emma Stone – Poor Things – GANADORA

Mejor actor – De Serie de comedia o musical

Jeremy Allen White – The Bear – GANADOR

Mejor actor de película de comedia o musical

Paul Giamatti – The Holdovers – GANADOR

Mejor actriz – Película drama

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon – GANADORA

Mejor actriz – De Serie de comedia o musical

Ayo Edebiri – The Bear – GANADORA

Mejor actriz – Serie de drama

Sarah Snook – Succession – GANADORA

Mejor actuación en un ‘stand-up’ de comedia de televisión

Ricky Gervais por Ricky Gervais: Armageddon – GANADOR

Mejor película de lengua extranjera

Anatomy of a Fall (Francia) – GANADORA

Mejor serie de edición limitada

Beef – GANADORA

Mejor banda sonora de película

Ludwig Göransson – Oppenheimer – GANADOR

Mejor canción original de película

“What Was I Made For?” by Billie Eilish and Finneas (de Barbie) – GANADORA

Mejor película – Animación

The Boy and the Heron – GANADORA