Luego del inconveniente con la empresa Black & White I.N.C que no le permitió viajar a los Estados Unidos y analizar irse a Uruguay, el Rojo seguirá su trabajo preparatorio en el país.

Independiente sigue su trabajo bajo las órdenes de Carlos Tevez de cara su estreno en la Copa de la Liga Profesional 2024 donde en el marco de la primera fecha de la Zona A visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza en la provincia cuyana.

Finalmente, luego del «incumplimiento comercial» que imposibilitó que puedan realizar su pretemporada en Miami, se tomó la decisión de que el Rojo continúe con su alistamiento en Argentina, luego de estudiar otra opción también en el extranjero.

Parte del Cuerpo Técnico del Apache había viajado a Colonia, Uruguay, para recorrer un predio en el país vecino con la intención de que en el mejor de los casos viajarán con todo el plantel y quedarse hasta el domingo 21 de enero allí, pero se terminó definiendo que el Rey de Copas seguirá su puesta a punto en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza; hospedándose en el Hotel Holiday Inn.

Este domingo jugó dos amistosos ante el equipo de Reserva de Pedro «Moncho» Monzón en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Se jugaron encuentros de un único tiempo de 40 minutos cada uno: en el primero fue empate 0-0 y en el segundo fue victoria del primer equipo por 2-0 con un doblete de Ignacio Maestro Puch.

Los onces del primer amistoso de Independiente ante la Reserva

Rodrigo Rey; Julio Buffarini, Joaquín Laso, Edgar Elizalde, Damián Pérez; Javier Ruiz, David Martínez, Federico Mancuello, Alex Luna; Gabriel Ávalos y Matías Giménez Rojas.

Mateo Morro; Santiago Salle, Luciano Echeverría, Gonzalo Bordón, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Atencio, Jeremías Marchini, Diego Tarzia; Tomás Parmo; Santiago López (reemplazado por Lucas González) y Francisco Bonfiglio.

Las formaciones del segundo amistoso entre Independiente y la Reserva

Diego Segovia; Felipe Aguilar, Fernando Da Rosa, Ayrton Costa; Braian Martínez, Lucas González, Iván Marcone, Kevin López, Adrián Spörle; Alexis Canelo e Ignacio Maestro Puch.

Manuel Tasso; Santiago Salle (reemplazado por Luciano Barros Ayala), Elías Quiroga (reemplazado por Thiago Benítez), Gonzalo Bordón (reemplazado por Agustín Lara), Enzo Franco (reemplazado por Ramiro Martino); Lautaro Millán, Jeremías Marchini (reemplazado por Marcos Gómez), Alan Laprida; Tomás Rambert (reemplazado por Simón Bodnar), Francisco Bonfiglio (reemplazado por Enzo Taborda) y Lucas González (Diego Fleitas).

Contra quién jugará Independiente los amistosos de pretemporada

Todavía no hay certezas de los equipos a los que enfrentará el Rojo en esta etapa de preparación. Tenía organizados tres amistosos en la ciudad de Miami pero debido al inconveniente con la empresa Black & White I.N.C que no le permitió viajar a los Estados Unidos, todos debieron ser cancelados. Igualmente, la idea de la dirigencia es mantener las fechas pautadas para no alterar la preparación del equipo.

Fuente: TyC Sports