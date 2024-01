Federal A | Crucero del Norte y cuatro bajas de peso de cara al 2024

El Colectivero sufrió las bajas del defensor Alejandro Aquino y los mediocampistas Gonzalo Melgarejo, Catriel Weyreuter y Emanuel Sosa, de cara a una nueva temporada. Los trabajos comenzarán el próximo 29 de enero.

Crucero del Norte se enfrenta a una serie de cambios significativos en su plantel mientras se prepara para la temporada 2024 en el Torneo Federal A. En las últimas horas, se conoció la noticia de la partida de cuatro jugadores, marcando el fin de una etapa, pero evidenciando la renovación que busca el Colectivero de cara a una nueva temporada.

Los protagonistas son el defensor Alejandro Aquino y los mediocampistas Gonzalo Melgarejo, Catriel Weyreuter y Emanuel Sosa. Aunque aún no ha habido una confirmación oficial por parte del club, los jugadores han utilizado las redes sociales para despedirse y expresar su agradecimiento por el tiempo vivido en la institución.

Gonzalo Melgarejo, uno de los que abandonan Crucero, compartió sus reflexiones: “Fueron años donde viví muchas cosas, crecí como jugador, pero más como persona. Aprendí que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hoy me toca despedirme de este club tan lindo y me llevo los mejores recuerdos, donde nunca me guardé nada cada vez que entraba a la cancha a defender esta camiseta”.

Por su parte, Weyreuter expresó: «Llegó el momento de despedirme de este club que hizo posible poder cumplir uno de mis sueños. Gracias a cada uno de mis compañeros que compartí estos años».

Estos cuatro futbolistas formaron parte de distintos equipos para el torneo Regional Federal Amateur, y a pesar de que cada uno continúa su carrera en diferentes clubes, su partida representa una pérdida significativa para Crucero del Norte.

Tal vez te interese leer: Torneo Regional | Mitre y Central no se sacaron ventajas y todo se definirá en Iguazú

Emanuel Sosa, quien jugó para Nacional de Puerto Piray, y Alejandro Aquino, actualmente en Central Iguazú, así como Weyreuter y Melgarejo, que militan en Mitre, fueron piezas importantes en el último tramo del 2023.

Mientras tanto, el club sigue adelante con los preparativos para el Torneo Federal A, programado para iniciar el 17 de marzo. A pesar de las bajas, Crucero del Norte ha asegurado la llegada de dos refuerzos importantes: el volante Maximiliano Santa Cruz y el arquero Luciano Lotz, quienes se suman al proyecto de cara a la nueva temporada.