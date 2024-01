Responsabilidad compartida: concejales solicitan colaboración a los vecinos para prevenir el dengue en Posadas

En dicho marco, destacan la responsabilidad de propietarios de espacios privados, subrayando que las Ordenanzas vigentes permiten la intervención municipal para garantizar la limpieza.

En un esfuerzo conjunto con el municipio, autoridades del HCD continúan acercándose a los barrios afectados para proporcionar información clave sobre las ordenanzas vigentes en la ciudad, con el objetivo de concientizar a los vecinos sobre las medidas necesarias para actuar frente a los casos de Dengue y su prevención.

En esta colaboración cercana, la edil Malena Mazal ha participado en diversos barrios, complementando las acciones ejecutadas por la Municipalidad en cuanto a fumigación y descacharrado, con la intención de acercar a los vecinos la información necesaria sobre las normativas locales.

Una de las legislaciones abordadas durante el diálogo con los vecinos fue la XII – Nº 37, que establece el “Programa de Lucha contra el Dengue”. Bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud y Calidad de Vida Municipal, este norma enfatiza la participación ciudadana, la formación, la vigilancia epidemiológica y estrategias antivectoriales. Se imponen sanciones proporcionales para garantizar el cumplimiento de las directrices, especialmente en lo que respecta a la limpieza y desmalezamiento de terrenos baldíos.

En tal sentido, se hizo hincapié en la obligación de los propietarios de espacios privados, destacando que la ordenanza vigente permite al municipio intervenir para garantizar la limpieza y el mantenimiento, resaltando así la importancia de una ciudadanía informada y comprometida.

Además, se destacó la iniciativa de concientización dirigida a aquellos vecinos que, por diversas razones, pueden no estar al tanto de las normativas o no permiten las acciones de fumigación y limpieza. La propuesta busca no solo informar, sino también crear un puente sólido entre el Concejo Deliberante y la ciudadanía.

En ese sentido, Mazal subrayó que, en esta coyuntura, la fumigación, no es la única solución sino también el trabajo en conjunto con los vecinos y la divulgación de información sobre síntomas, centros de salud cercanos y números de contactos de servicios.

De esta manera, aseguró que continuarán trabajando en conjunto no solo para abordar la problemática actual, sino también para reforzar la idea de un Concejo Deliberante cercano a la comunidad, dispuesto a informar, colaborar y ser un nexo eficiente entre el municipio y los posadeños.