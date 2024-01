Rally Dakar | Los argentinos Moreno Flores y Andújar se ubican al frente en los quads

Los pilotos albicelestes, ambos a bordo de cuatriciclos Yamaha Raptor 700, lideran la categoría al final de la etapa prólogo de 27 kilómetros cronometrados, disputada en la localidad de Al-Ula, Arabia Saudita.

Los pilotos argentinos Francisco Moreno Flores y Manuel Andújar, ambos a bordo de un Yamaha Raptor 700, se ubicaron este viernes al frente de la categoría quads en el Rally Dakar 2024 de Arabia Saudita, celebrada la etapa prólogo de 27 kilómetros cronometrados, con 130 de enlace, en la localidad de Al-Ula, situada a unos 1.000 km. de la capital Riad.

El mendocino Moreno Flores, subcampeón de las últimas dos ediciones, obtuvo la tercera victoria parcial de su historial de la competencia luego de cubrir la distancia en 21 minutos, 31 segundos, con una diferencia inferior al minuto respecto de su compatriota.

Andújar, campeón en 2021, quedó 21 segundos por debajo y relegó al tercer lugar al francés Alexandre Giroud (Yamaha Raptor 700), ganador del Dakar 2022 y 2023, separado 1:15 del líder de la categoría

🏁 Manuel Andujar is the first rider to reach the finish line! #Dakar2024 pic.twitter.com/pBpF1zdZps

Moreno Flores, de 27 años, disputa su tercera edición del rally más exigente del mundo con la ilusión de alimentar la tradición ganadora de Argentina en los cuatriciclos. La bandera «albiceleste» flameó siete veces en lo más alto del podio al final de la prueba gracias a Marcos Patronelli (2010, 2013, 2016), su hermano Alejandro Patronelli (2011, 2012), Nicolás Cavigliasso (2019) y Andújar (2021).

«Estoy super contento porque el cuatri funcionó perfecto. Hoy puedo festejar pero ya tengo que enfocarme en lo que va a ser la etapa de mañana», asumió el piloto de Tupungato al llegar al campamento de Al-Ula.

En la categoría motos, los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides quedaron entre los diez primeros de la clasificación a menos de un minutos del ganador del prólogo, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), quien marcó el ritmo con un tiempo de 17m.35s.

Luciano Benavides, con su Husqvarna del equipo oficial, se situó en la quinta posición detrás del australiano Daniel Sanders (Red Bull GasGas), segundo; el botsuano Ross Branch (Hero Motorsports), tecero, y el francés Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda), cuarto.

🏍 After the quads, the motorbike riders are ready to leave the bivouac. #Dakar2024 pic.twitter.com/8tZdlSdmbB

