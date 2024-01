¿Finalissima 2?: la Selección Argentina se enfrentaría nuevamente a Italia en marzo

El combinado nacional chocaría con su par del viejo continente, en la próxima fecha FIFA del mes de marzo. Conocé los detalles de por que se daría el enfrentamiento, a pocos meses del inicio de la Copa América 2024.

Hace unos meses se confirmó que volverán los amistosos entre selecciones sudamericanas y europeas. La Selección Argentina no había confirmado rivales y muchos de los combinados del Viejo Continente ya habían encontrado sus rivales, por lo que comenzó a haber cierto malestar en Lionel Scaloni. Ahora, todo indica que habrá un amistoso en marzo ante Italia.

Si bien falta la confirmación oficial, el amistoso entre la Selección Argentina e Italia sería el 23 de marzo en Estados Unidos, resta saber la ciudad. De confirmarse, será una enorme noticia para la Selección Argentina que para ese entonces estará ultimando detalle en lo que es la preparación de la Copa América 2024.

Los desafíos de la Selección Argentina en 2024

La Selección Argentina tiene dos objetivos muy claros en este 2024. El primero será ganar la Copa América de Estados Unidos y el restante será sellar su clasificación al Mundial 2026. Este último objetivo pareciera ser sencillo ya que los de Lionel Scaloni son líderes en soledad de las Eliminatorias Sudamericanas y, además, para el Mundial 2026 se clasifican seis selecciones de manera directa y la séptima va a repechaje.

El futuro de Lionel Scaloni

El futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina es incierto. El entrenador sembró dudas tras la gran victoria ante Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias y dejó abierta la posibilidad de salir. Lo que es seguro es que dirigirá la Copa América 2024, pero después podría partir. Sería un golpe muy duro para la AFA perder a un entrenador campeón del mundo y por eso desde la dirigencia trabajan para que el oriundo de Pujato siga al frente de la Selección Argentina luego de la Copa América 2024.

Messi, ¿adentro o afuera?

La Pulga afirmó en más de una oportunidad que irá paso a paso. Por el momento el foco está puesto en la Copa América 2024 y luego verá cómo se siente físicamente para continuar con la Selección Argentina o no. No se pone plazos y seguramente dependerá de su físico el saber si llegará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 o si para ese entonces no se sienta en condiciones de jugar al máximo nivel.