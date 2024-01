Mercado de pases | Robert Rojas se va en conflicto con Tigre y River lo cede a Vasco da Gama

El zaguero paraguayo estaba a préstamo en Victoria hasta junio pero no se presentó este jueves a la pretemporada porque quería irse y en el Millonario, dueño de su ficha, le encontraron un equipo.

El defensor paraguayo Robert Rojas no se presentó a la pretemporada con Tigre, club en el que está a préstamo procedente desde River, porque busca una salida del Matador en este mercado de pases aunque le quedan seis meses más de contrato y el Millonario -dueño de su pase- ya arregló su salida: lo cederá a Vasco da Gama de Brasil con obligación de compra.

El zaguero guaraní de 27 años decidió no presentarse este jueves a los trabajos de preparación, que comenzaron el miércoles, y su continuidad en la institución llegó a su fin. Lo cierto es que su préstamo vencía a mediados de año y debería hacerse presente en las prácticas, pero el jugador forzó una salida. Hace unos días sucedió algo similar con el uruguayo Renzo López, quien finalmente arregló en buenos términos su desvinculación.

Este modus operandi se viene repitiendo en varios clubes en el inicio de las pretemporadas. El caso más resonante es el de Cristian Lema, quien siguió los mismos pasos en Lanús y tras ser intimado por la institución, ejecutó su cláusula de salida y se convirtió en refuerzo de Boca. Similar es la situación que atraviesa Emiliano Vecchio en Racing, que tampoco comenzó los trabajos físicos de preparación y podría dejar Avellaneda.

El ex Guaraní, que había sido buscado por Vélez, se sumó a la entidad de Victoria a mediados de año cedido por 12 meses, con cargo y opción de compra por cifras que no se difundieron. River tenía la potestad de repesca a fines de 2023 que no ejecutó, porque no es prioridad para el Millonario y en principio, si no sigue en Tigre, no sería tenido en cuenta en Núñez, que ya tiene cubiertos los puestos de central y de marcador de punta por la derecha (hoy cuenta con Milton Casco, Santiago Simón Andrés Herrera y Sebastián Boselli, y no buscarán a nadie si ninguno se marcha).

Rojas, que finaliza su vínculo con el Millonario en diciembre de 2024, disputó 12 partidos en la Copa de la Liga con el Matador, en los cuales fue titular en once, y le convirtió un gol a Racing en la segunda jornada. Solo una vez estuvo en el banco y se perdió un encuentro por una lesión. Sin embargo, buscó un nuevo rumbo por decisión personal y jugará en Vasco da Gama de Brasil, que lo había querido antes desde el arribo de Ramón Díaz.

