Quién fue Fernando Rosa, el entrañable actor misionero que encarnó a Rulo Espínola y que falleció este jueves

Este jueves falleció inesperadamente el actor misionero Fernando Rosa, reconocido por dar vida al inolvidable Rulo Espinola. Su talento dejó una marca imborrable en la escena artística local. En esta nota, repasamos su inigualable legado.

Rulo Espínola es quizá el personaje humorístico más importante de la tierra colorada en el último tiempo. Nacido en el teatro Mandové Pedrozo, cuenta con orgullo sus avatares como “comerciante de frontera” y hace reír a todos con sus historias. Pero detrás de su alter ego está Fernando, un artista al que hoy no le pesa cargar con una discapacidad que en algún momento le significó un desafío: el de salir adelante. Protagonizó el segundo episodio del programa que se emite por Misiones Online Televisión, de la mano de Octavio Rodz y Diego Gasc.

“Muchas veces me costó más empezar a aceptarme a mí mismo. Llegó un momento en que todos aceptaban mis virtudes y defectos, pero fui yo el que no lo hacía”, recordó. Dueño de una personalidad única, actor desde muy pequeño, amante del humor.

“En Rulo veo una proyección de ideas mías, es como que Rulo estaba dentro mío y cuando salió me permitió conectarme con la gente. Rulo tiene esa viveza y eso de que a pesar de la situación él se cree el gran empresario y fantasea, ante la adversidad siempre encuentra la vuelta” dijo el artista.

Rosa agregó que siente una identificación del personaje en la gente: “veo muchos Rulos en la calle, que la pelean y que de alguna manera tratan de ponerle la mejor para seguir”.

Además de ser conocido por su personaje icónico, es un hombre con una particular historia de vida. A raíz de una discapacidad, desafió a la muerte en una de las múltiples operaciones que marcaron su niñez y aun así siguió y se convirtió en el referente que es hoy. De hecho, actualmente es titular de la Dirección de Discapacidad del Concejo Deliberante de Posadas.

En una charla íntima con el ciclo de entrevistas de Misiones Online, «Charlas a la Sanmartiniana», Fernando habló de cómo fue su infancia con discapacidad: “te sentís diferente, te das cuenta, te preguntan” afirmó. “Desde los 3 meses hasta los 12 años tuve cirugías en las piernas, entonces siempre era saber que tenía que ir al hospital a internarme; yeso, muletas, es complicado ese tipo de vivencias” reveló con la voz quebrada. Y reflexionó: “ahí fue donde encontré el poder reírme de situaciones como un bálsamo para pasar esos momentos, el humor fue una herramienta para mí”.

Actor desde pequeño, uno de los temas que abordó fue el de la depresión, y si bien reconoció haber “tenido épocas con bajones anímicos, incluso muchas veces estar buceando por esas profundidades” confió en que eso le “hace ruido para poder salir adelante”.

Sin embargo, en otro pasaje de la entrevista admitió: “llegué a pensar en que el momento feliz era arriba del escenario porque es el momento en que hago lo que amo y estoy con la gente pero es un momento ficticio, no es real, creé una realidad donde no soy yo, con cosas que no me pasan (…) sería muy bueno poner el mismo ímpetu en mi vida afuera del escenario”.

Fernando es Rulo, y así quiere que lo recuerden. “Me gustaría que pase el tiempo y que cuando no esté más se acuerden del paraguayito que hacia reír”.