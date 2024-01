Estafas en Encarnación: “Si tengo que meter preso a un árabe, un paraguayo o quien sea, lo voy a hacer”, disparó un fiscal

El fiscal y abogado paraguayo Enrique Fornerón se encuentra nuevamente involucrado en una investigación por estafas a extranjeros. En esta oportunidad, acudió a un local comercial que había estafado a un cliente por 300 dólares. Previamente, el mismo local había sido denunciado por un posadeño.

Este miércoles, la ciudad de Encarnación se vio envuelta una vez más en un hecho ilícito, más precisamente de estafa. Según indicaron fuentes policiales del Paraguay, un local comercial de la mencionada localidad habría estafado a un cliente por 300 dólares, a la hora de adquirir un aire acondicionado.

Según indicaron, el cliente recibiría su compra por medio de “paseros” que trasladarían el producto hasta Posadas. Es allí cuando al no recibir su compra, la persona se comunicó con los vendedores, quienes sostuvieron que su compra había sido retenida en aduana y que, al no contar con pruebas de ello, el hecho desembocó en una denuncia que destapó otro punto de este tipo de ilícitos.

Al frente de la investigación se encuentra el fiscal y abogado Enrique Fornerón, conocido por abordar casos de estafas, y que aprovechó la situación para volver a arremeter contra este tipo de prácticas.

“El problema de estos modus operandi contra extranjeros es que ellos asumen que el extranjero mayoritariamente va a preferir perder su plata. Esto es al azar: si los descubren y el estafado viene ‘vemos como solucionamos y si no ganamos el 100%’”, manifestó Fornerón.

El fiscal hizo énfasis en que el local involucrado, pertenece a una red que ya se encuentra en bajo investigación y cuyos propietarios ya están investigados por otros ilícitos. Además, destacó que el hecho se suscitó luego de una fuerte pelea por parte de la fiscalía contra este modus operandi.

“Esto no puede ocurrir. Hoy estoy nuevamente porque ocurre esto ocurre un 28 de diciembre, posterior a mis otros allanamientos. Este local y las personas involucradas forman parte del esquema que ya estuvo procesado en otros casos, inclusive uno de ellos está acá presente”, comentó.

“El mensaje es que el Estado va a ser más fuerte: el Ministerio Público y la Policía Nacional vamos a combatir este mal”, añadió.

Por último, disparó contra aquellos que lo señalaron como beneficiario de primas para perseguir a locales específicos:

“Hubo sinvergüenzas de los casos anteriores que sacaron un rumor de que supuestamente los árabes pagaron para que yo haga un procedimiento. A mí no me paga absolutamente nadie, lo estoy haciendo porque estoy comprometido con mi familia y con el pueblo en ejercer mi rol constitucional como mandan las leyes”.

“Si tengo que apresar un árabe, si tengo que apresar un paraguayo o a quien sea, lo voy a hacer cuando sea necesario, pero no voy a permitir que esto continúe. Desde este momento me desafiaron, volvieron a hacer estafas y hoy vuelvo a estar acá. Algo tienen que hacer para que yo me vaya, porque de lo contrario, siempre me van a tener frente a cualquier local que cometa una falta, no solo para allanar, sino para llevarlos presos”, completó.