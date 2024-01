Potenciar Trabajo: dieron de baja a 183 beneficiarios en Misiones por incompatibilidades

El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, se refirió a la baja de 183 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, indicando que se están realizando revisiones minuciosas y que algunos de ellos podrían haber migrado a empleos formales, respaldados por resoluciones vigentes.

La situación está siendo evaluada caso por caso para determinar cuáles de los beneficiarios dados de baja cumplen con las normativas vigentes. Meza subrayó que hay resoluciones en juego, como el empleo protegido, que podrían justificar la continuidad de ciertos beneficiarios en el programa.

“Cabe aclarar que en la provincia de Misiones son alrededor de 47.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que esto está en un proceso de revisión y que son 183 las bajas que nos anunciamos ayer por obligación oficial que significarían un 0.3% del Padrón General de la provincia. Aquí hay que también hacer un análisis minucioso de estos 183 beneficiarios porque entiendo que la Justicia también sabe que hay dos resoluciones que están en vigencia, que una cuenta el empleo para la inserción laboral formal y otro es el empleo protegido que está dentro del anexo 8 del decretoo Resolución 1008”, resaltó el ministro en diálogo con Radio República

En otra parte, explicó que “estamos haciendo un análisis minucioso para detallar caso por caso de la nómina 183 beneficiarios; 62 están bajo órbita gubernamental que significa que en distintas dependencias del Estado tanto provincial como municipales prestan algún servicio son personas que trabajan el resto, 91 están en órbita no gubernamental en organizaciones sociales, 12 de ellos están en en órbita gubernamental pero en nivel nacional llámese SEDRONAR, Ministerio de Mujeres y 13 beneficiarios no tienen registro en base a nuestros datos no podemos registrar o están en un proceso de migración de unidad de gestión que esto significa que han solicitado en estos meses un cambio me quiero pasar una organización a la órbita gubernamental o a otro organismo entonces hay un periodo también de plazo que se establece para que eso se consolide o impacte en la base de datos”, detalló.

Finalmente, Meza cerró “se está llevando adelante un proceso de revisión pero que claramente esto va a meritar evaluar caso por caso para ver cuáles son las personas que se descontinúan de manera definitiva y cuáles son las personas que deberán ser incluidas nuevamente”, concluyó.

Tras una investigación sobre los beneficiarios que accedieron al programa Potenciar Trabajo, el Ministerio de Capital Humano anunció a través de Resolución 17/2023 publicada en el Boletín Oficial que suspenderá el pago de casi cinco mil planes «por encontrar incompatibilidades con la Resolución N° 121/2020». Este martes, se conoció la lista completa de personas que dejarán de recibir el beneficio.

De acuerdo con la resolución que lleva la firma de Sandra Pettovello, los nombres informados presentan “incompatibilidades para obtener la percepción de la prestación económica”, y en ese marco suspende “preventivamente a las personas beneficiarias que se encuentren en los listados” por una “posible infracción de las normas vigentes que regulan el programa”

Según la investigación, tras el entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan.

Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.