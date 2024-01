Habló el padre de Tomás Tello y advirtió: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo”

Aún shockeado por el brutal crimen de su hijo en Santa Teresita, Daniel no pudo ocultar su dolor. Reclamó una pena ejemplar para los responsables. Además, exigió una mayor presencia policial en el Partido de la Costa.

En medio de la conmoción que provocó el brutal crimen de Tomás Valentín Tello Ferreyra en la ciudad de Santa Teresita, Daniel, padre de la víctima, habló por primera vez con la prensa este martes y no pudo ocultar su tristeza tras la trágica muerte de su hijo. Asimismo, y abordado por un sinfín de emociones, lamentó la poca presencia policial en el Partido de la Costa y exigió una condena ejemplar para los asesinos.

“Quiero que se haga Justicia. Yo me fui de Santa Teresita, estoy en la casa de mi novia porque es la única que me tranquiliza y no quiero hacer cagadas”, dijo hoy por la mañana Daniel, en declaraciones radiales para Radio Con Vos.

Luego, y en la misma línea, advirtió: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo. No quiero que pase eso y darle un sufrimiento más a mi familia. Me estoy conteniendo, todavía no caí en lo que pasó. Me sacaron a mi bebé, me lo mataron más de nueve cobardes y nadie hizo nada”.

Tomás, de tan sólo 18 años, fue asesinado durante la mañana de Año Nuevo por una banda de violentos que lo agredió cuando estaba con su grupo de amigos: lo corrieron, lo acorralaron y uno de los sospechosos le aplicó una puñalada en el pecho.

Hasta el momento, son nueve los detenidos por el crimen del chico que era de Mar del Tuyú: siete son mayores y dos, menores que quedaron a disposición de la Justicia juvenil; y entre ellos está el principal sospechoso del crimen y también su padre. Todos están siendo investigados en el marco de una causa por homicidio agravado por la participación de dos o más personas que instruye Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del departamento judicial de Dolores.

A pesar de las detenciones que efectuaron los investigadores, el padre de Tomás hoy manifestó su preocupación porque la ciudad balnearia donde reside no cuenta con la presencia policial necesaria para el comienzo de la temporada de verano. “Si usted va a organizar un evento de más de 2.000 personas, casi todos alcoholizados, en el medio del centro de Santa Teresita, ¿usted va a poner 10 policías para 2.000 personas? Esto empezó a las 4.30 de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las 7. A las 6 de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea. Me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y puñaladas. Y nunca fue la Policía”, sostuvo entre lágrimas.

Y puntualmente sobre el desempeño de la Policía Bonaerense en su ciudad, Daniel agregó: “No es difícil Santa Teresita, son 16 cuadras por 40. Para mantener a 2.000 pibes en una calle sola, por cinco, y no hacen nada”.

En la misma línea, el padre de Tomás advirtió que las distintas ciudades que integran el Partido de la Costa “se llenan de gente que viene a trabajar a la playa con antecedentes”. “Hay arreglos en la playa con los carreros que el 99% no son de acá, son de Capital o de Provincia (de Buenos Aires), y todos tienen antecedentes. Nadie regula nada. El Partido de la Costa cada vez está peor”, subrayó.

Con un profundo dolor a cuestas por el trágico desenlace de su hijo, Daniel dejó un mensaje para las autoridades y los padres: “Presten más atención a los chicos. Cuiden a sus hijos porque miran un segundo para el otro lado y no los tienen más”.

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que todo comenzó a las 7:30 de este lunes en calle 39 y Costanera, y continuó en calle 44 al 100, a metros del mar. Agentes de la Comisaría de La Costa 1ª de Santa Teresita acudieron al lugar ante el llamado al 911 por una pelea entre varias personas. Cuando llegaron se encontraron con Tomás, que tenía una herida punzocortante en tórax, según detallaron a este medio.

El adolescente fue llevado por el servicio de emergencias al hospital de Santa Teresita, donde falleció. “Ante la gravedad del hecho se implementó operativo cerrojo, se realizó un rastrillaje y tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas”, explicaron las fuentes del caso.

Según confiaron a este medio, “uno de los detenidos de 21 años y oriundo de Santa Teresita, más otros tres sospechosos de 29 y 27 años y un ciudadano uruguayo de 57, comenzaron a agredir” a Tomás y a su grupo de amigos en la calle 39 y Costanera.

“Luego, los corrieron hasta la calle 44, entre 1 y 2, donde los cuatro agresores acorralaron a la víctima”, detallaron sobre la cacería que discurrió durante seis cuadras, y comentaron que habría sido el sospechoso de 21 años quien le dio “un puntazo en el tórax”.

El fiscal Pablo Gamaleri indagará mañana miércoles a los detenidos por el brutal asesinato de Tomás Valentín Tello Ferreyra.

Gamaleri, titular de la UFI N°11 del Partido de la Costa, pidió la detención de todos los sospechosos al juzgado de Garantías del caso por los delitos de homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía, la misma calificación que se le aplicó a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa y cuya única pena prevista es la prisión perpetua. Según el fiscal, los acusados acordaron el plan para su muerte, con Damián Kopelian, de 21 años, vendedor ambulante en la playa, señalado como el presunto autor material del crimen, el responsable de apuñalar a Tomás. Hay siete detenidos mayores de edad. Otros dos, menores de edad, quedaron a cargo del fuero de responsabilidad juvenil.

Por lo pronto, el fiscal ya cuenta con el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de la víctima. El estudio forense determinó que la víctima falleció a causa de “una herida punzocortante en la línea media de tórax con laceración de aurícula derecha que provoca taponamiento cardíaco, lo cual provocó la muerte”.

padre de Tomás Tello

Fuente: Infobae