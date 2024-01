Llegó el primer refuerzo de River: Nicolas Fonseca viaja para sumarse al equipo

El mediocampista italiano y primer refuerzo del Millonario para 2024 subió una foto momentos antes de embarcar su vuelo a Argentina y acoplarse en los próximos días a sus nuevos compañeros.

Nicolás Fonseca ultima detalle para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de River. El mediocampista de 25 años pasó las fiestas en su Italia natal y subió a sus redes sociales un posteo anticipando su vuelo con destino a Buenos Aires para sumarse a la pretemporada del Millonario.

El volante central subió una foto anunciando su propio vuelo a la capital de la República Argentina para dejar en claro que en las próximas horas arribará al país y así transformarse en la primera cara nueva del elenco riverplatense para esta nueva temporada luego de un inicio del mercado de pases donde sufrió fuertes bajas en el mediocampo como es el caso de Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz.

Fonseca llega proveniente de Montevideo Wanderers y meses atrás contó parte de su charla con Martín Demichelis, que le expresó su deseo de contar con él para su equipo en un diálogo con Sport 890 de Uruguay. «Fuimos a pasear con mi padre (Daniel, exjugador de Napoli, Roma y Juventus entre otros) unos días a Argentina y me dijo que Enzo (Francescoli, mánager de River) me quería conocer. No entendía que estaba pasando, pero me puso muy feliz».

«Hablé con Demichelis, me dijo ‘sos el cinco que quiero’. Luego de eso no quise escuchar más nada. Casi todas las semanas estoy en contacto con la gente de River. Cuando fui al estadio y vi lo que es la grandeza del club no lo dudé», agregó al respecto de una conversación que mantuvo con el entrenador del Millonario. Y añadió: «El contrato con River es por cuatro años. No pienso en el largo plazo sino disfrutar de este momento, cerrar un buen torneo con Wanderers y sumarme en enero al nuevo club», expresó en el pasado mes de agosto luego de que se confirmará que meses más tarde se sumaría al elenco riverplatense.

¿Fanático del Millonario? Enterate todas las noticias de River Plate a través de TyC Sports. Seguí nuestra página en Facebook o Google News. También podés registrarte gratis e indicar tus preferencias para recibir notificaciones en tu browser o bajate nuestra APP (disponible en Android & iOS). Accedé a todas las estadísticas de La liga profesional del fútbol Argentino.