Columna | Mantené tu palabra, mantené tu poder

El valor de la palabra es la herramienta de creación más poderosa que tenemos. Como dice Fernando Martín, si bien no siempre que rompemos nuestra palabra hay consecuencias, siempre pagás un precio: baja tu confianza, tu credibilidad, tu autoestima y tu seguridad. Se crea confusión.

Contrariamente, al respetarla, al cumplirla, recibís una recompesa que justamente tiene que ver también con el crecimiento también de esos mismos valores. Lo que creas, es claridad.

Tené en cuenta que el desafío, no es mirar las razones por las cuales no las cumplis (eso es buscar justificaciones que lo único que hacen es hacerte perder tiempo) sino buscar la creencia de base que está detrás. El verdadero motivo por el cual no lo hacés.

Algunas veces la rompemos para buscar la aprobación de otros (dejás las promesas de lado por otras personas y con esto te estás rechazando a vos mismo), otras las usamos como premios y castigos, o por arrogancia, cuando prometemos cosas y después hacemos lo que queremos.

Cada vez que esto ocurre, pagamos un precio enorme y rompemos la relación más importante, la que tenemos con nosotros mismos.

Cuando la mantenés, construis estabilidad, integridad en las relaciones, te transformás en una persona confiable, ética y respetuosa, ya que cumplís acuerdos, te respetás y respetás a los demás y te desarrollas personalmente, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Y vos… ¿cómo te llevás con esto? ¿Te encontraste haciendo otra cosa diferente a lo que habías declarado? Te pasó que a pesar de haber dado tu palabra, decidís hacer otra cosa y recién después evaluaste las consecuencias en vos y en los demás?

¿Sabías que podés trabajar en mantener tu palabra?

Podés entrenarte a través de un proceso que requiere de autoconocimiento, autodisciplina y compromiso.

Te dejo algunos tips: se consciente de tus compromisos, priorizalos, aprendé a decir que no, establece metas realistas, organízate, llevá una agenda de actividades, comunicá claramente, reflexioná… y solicitá apoyo si lo considerás necesario.

Si crees que por el momento, no estás pudiendo solo/a, estoy para acompañarte. Pedí posibilidad, pedí coaching!

Ester Inglese

Coach Ontológico Profesional Acreditado

Coach de Prosperidad en formación

Wsp 3751 660207

Instagram ester.inglese