El testimonio de la mamá del joven asesinado en Santa Teresita: “Era mi debilidad, compañero y trabajador”

La mamá de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota en la localidad balnearia de Santa Teresita, habló la tarde de este lunes. “Era mi debilidad, compañero y trabajador“, dijo Samanta visiblemente conmovida.

“Todos los días se levantaba a las siete de la mañana para ir a trabajar con su tío. Todo el mundo lo quería”, aseguró, y contó que él era su único hijo varón. En este sentido, indicó: “No tengo idea de por qué lo atacaron”.

Sobre las últimas horas de Tomás, comentó que le había dicho que luego de brindar se iba a ir para la costanera con sus amigos y que después se iba a encontrar con ella, ya que pasó Año Nuevo con su padre: “Le escribí a la una y nunca me contestó”.

Tomás Tello tenía 18 años y era oriundo de Mar del Tuyú. (Foto: TN)

“A las siete de la mañana me suena el teléfono y me dijeron que estaba en el hospital. Cuando llegué ahí, me hicieron pasar rápido y el médico me dijo que habían hecho lo posible, pero que no pudieron hacer nada”, siguió. Las autoridades todavía aguardan por el resultado de la autopsia, que podría estar en las próximas horas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la calle 44 y 1, en Santa Teresita, según comunicó el secretario de Seguridad del partido de La Costa, Oscar Ronconi.

Tello había aprovechado la noche para festejar el inicio del 2024 con sus amigos y sufrió una puñalada en el tórax que le quitó la vida. Tras la advertencia a la Policía, los efectivos arribaron al lugar y lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona, donde los médicos no pudieron salvarlo.

Por el hecho, ya fueron detenidos nueve hombres, entre ellos Damián Copelian, el principal apuntadode cometer el crimen, según le confirmaron a TN fuentes policiales.

Algunos de los detenidos por el asesinato de un joven en Santa Teresita. Foto: Policía Bonaerense

Se trata de un joven de 21 años que lo habría apuñalado en el pecho con una tijera. Copelian fue arrestado por la Policía luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, más la declaración de testigos del hecho.

Los efectivos policiales lo capturaron en la Avenida Costanera entre 32 y 33 en Santa Teresita, mientras estaba en la vía pública.

Conmoción en Camboriú: cuatro jóvenes son encontrados muertos en un BMW en la estación de autobuses https://t.co/x5nujfRsak — misionesonline.net (@misionesonline) January 1, 2024



Fuente: TN