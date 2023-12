El Ministerio de Turismo de Misiones aseguró que hasta la desregulación de Milei “hace dos años no teníamos temporada baja ni despido de empleados”

Ramiro Rodríguez Varela, del Ministerio de Turismo de Misiones, destacó la innovación en el turismo provincial con herramientas como Previaje y Ahora Turismo, que eliminaron las temporadas bajas en los últimos años. Sin embargo, advirtió sobre una caída del 20% en reservas y riesgos de estafas debido a la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

Ramiro Rodriguez Varela

El integrante del Ministerio de Turismo de la provincia, ofreció un panorama de cómo viene el sector y las proyecciones para esta temporada de verano a pesar del panorama poco alentador a nivel nacional.

«Nosotros todos los años hacemos también un relevamiento que actualizamos. Tenemos Tenemos la guía de campings y balnearios. Tenemos en nuestra página siempre propuestas, y también esta esta plataforma comercial que ponemos gratuita en condición de los privados, para que ellos desarrollen sus ofertas y aprovechen las herramientas financieras que da el gobierno de la provincia”, explicó.

De esta manera, Rodríguez Varela aseguró que hace dos años no tenían temporada turística baja en Misiones. “Con herramientas como el Previaje o con el Ahora Turismo que fuimos diseñando desde el sector público con el privado, dejó de haber esa temporada baja donde los restaurantes despedían gente, y hacía dos años que en Iguazú, los que tomaban un empleado lo podían mantener durante todo el año”.

Sin embargo, en los últimos días hubo una caída de reservas del 20% a causa de la devaluación y la desregulación del turismo de la mano del Gobierno nacional que expone al turista a estafas. “De repente uno ya no confía en quién le vendió algo, ya no confía que le van a dar lo que le habían propuesto, porque hoy ya no hay quien le garantice eso”, lamentó.

Inclusive remarcó que hoy se ven vulnerados los intereses de la cartera a la que pertenece, puesto que velan, cuidan y custodian tanto al destino como al turista. Aunque actualmente con el cambio legislativo impulsado por Nación “cualquier persona puede vender un viaje”.

Por último, invitó a los misioneros a consultar la página web del ministerio para informarse acerca los diferentes espacios disponibles para vacacionar o visitar en la provincia, destacando que cuentan con paquetes accesibles que incluyen gastronomía y transporte.