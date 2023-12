“La provincia seguramente se va a plantar en todo lo que afecta al instituto”, sostuvo Sergio Santiago tras la presentación de la cautelar en defensa del INYM

El gobernador Hugo Passalacqua ha anunciado recientemente que, siguiendo sus directivas, la Fiscalía de Estado ha interpuesto una medida cautelar ante el Juzgado Federal de Posadas en protección de las funciones históricas del INYM.

Sergio Santiago – República

El anuncio de una medida cautelar presentada por el Gobernador de la provincia en defensa de las funciones del INYM desencadena un escenario jurídico complejo. El abogado Sergio Santiago señaló los posibles pasos legales y la implicación del Estado Nacional, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la validez constitucional del DNU en cuestión.

Aunque el texto concreto de la presentación no está disponible, Santiago sugirió que, de ser congruente con la información proporcionada por el gobernador Passalacqua en redes sociales, el próximo paso sería que la Fiscalía se centre en la acción principal, dado que según explicó, una medida cautelar no se sostiene en el tiempo sin estar vinculada a una causa principal.

“Hay toda una definición política que uno viene siguiendo periodísticamente del Estado Provincial, que es consecuente con esa cuestión. Si el Estado Provincial acaba de presentar una cautelar, como dice el Gobernador por sus redes sociales, lo más probable es que la Fiscalía esté trabajando en la acción principal, porque ninguna cautelar se sostiene en el tiempo si no está relacionada a una causa principal”, aclaró.

En este sentido, en el supuesto caso de que se presente la medida cautelar en lugar de la acción principal, Santiago aclaró que, aunque el juez que entiende la causa podría carecer de competencia, de manera provisional podría dictaminar la suspensión de la aplicación del DNU mientras se tramita la causa principal. Esta última, según Santiago, podría ser una acción declarativa con pedido de inconstitucionalidad del DNU por parte de la provincia, fundamentada en la ausencia de una acción de inconstitucionalidad directa a nivel nacional.

“Me imagino que la causa principal que va a presentar la provincia es una acción declarativa con pedido de inconstitucionalidad del DNU. Porque es la acción idónea y porque además ya hay fallos a nivel nacional de intentos a través del amparo que han sido rechazados justamente diciendo el juez que lo rechazó, el amparo no es la vida”, señaló.

También resaltó que, ante la hipotética concesión de la medida cautelar por el juez, el Estado Nacional podría apelar. En tal caso, la cautelar, por naturaleza, debería concederse sin efecto suspensivo, aunque existen antecedentes de modificaciones legislativas que han impuesto efecto suspensivo a la apelación, lo cual, a criterio de Santiago, desnaturaliza el propósito de la cautelar.

“Lo que puede suceder en este proceso es que el juez haga lugar a la cautelar, ordene al ejecutivo la no aplicación, mientras luego de recibir la presentación principal le corra traslado al Estado Nacional sin perjuicio de que en el medio puede ocurrir que el juez también en ese proceso, en ese procedimiento y previa opinión del fiscal que corresponda, diga que habiendo involucrado a una provincia en realidad es competencia originaria de la Corte y remita el expediente a la Corte para que siga el proceso”, explicó.

En este contexto, la agenda judicial es relevante, considerando la proximidad de la feria judicial. Si el proceso continúa, los jueces deberán evaluar la habilitación de la feria para abordar las múltiples presentaciones que podrían surgir en relación con el DNU, que, según se estima, afectaría a más de treinta sectores.

“El tema de la afectación es un elemento que sí o sí hay que incorporar en la presentación que se haga, porque si no, en abstracto no se entiende un cuestionamiento, o sea que en este caso me imagino que la provincia tiene sobradas razones y fundamentos para demostrar la afectación del DNU respecto del INYM y respecto de otras cuestiones que tocan el DNU que impactan en sus políticas públicas como el tema de las empresas del Estado”, indicó.

El análisis del impacto del DNU en la autonomía provincial y en políticas públicas como las empresas del Estado, junto con las posibles afectaciones al INYM, son fundamentales en las presentaciones judiciales. “Yo me imagino, sin conocer el tenor de la presentación, es que la provincia seguramente se va a plantar en todo lo que afecta al instituto, en principio, su autonomía. Esto probablemente no haya sido ni siquiera un efecto buscado en el DNU del Presidente Milei, pero que es una bomba neutrónica porque tiene consecuencias impensadas”, concluyó Santiago.

