María Eugenia Ducrett es gerente en Hipermercado del Pollo, un reconocido comercio en la ciudad de Posadas. Informó que en la última semana, disminuyó un 12% el precio de la carne, algo inusual en relación a la situación de la economía en el país. Comentó que esto se debe a que hubo una baja en las ventas y destacó que se trata de un producto que depende de la relación oferta/demanda.

A pesar de ser una época del año caracterizada por una mayor demanda, este año se experimentó una ligera disminución en las ventas en los comercios, atribuyendo esta situación al impacto de un período de incertidumbre que afectaron los precios de los productos. Esta situación se vio reflejada en el precio de la carne.

En relación a esto, en un reconocido local comercial de la capital misionera, se registró una disminución del 12% en el precio de la carne, después de un aumento significativo. La gerente del Hipermercado del Pollo explicó que la variación en los precios de la carne “responde a la dinámica de oferta y demanda en el mercado”. En este sentido, la disminución de la demanda contribuyó a la baja de precios, fenómeno que considera temporal y espera que la estabilidad regrese en enero.

En relación con las festividades de fin de año, Ducrett indicó que, aunque tradicionalmente la temporada navideña representa un pico de ventas, este año fue un poco más tranquilo. Atribuyó esta tendencia a que las personas están siendo más cautelosas en sus compras.. Sin embargo, señaló que el negocio se mantiene activo debido a la esencialidad de los productos que ofrecen.

Sobre el abastecimiento de productos cárnicos, Emilia aseguró que no hay problemas para conseguirlos, pero la negociación se centra en los precios. Destacó que, a pesar de las fluctuaciones, siempre hay disponibilidad de pollo y otros cortes de carne, que son elementos clave en su oferta comercial.

En cuanto a la política de precios del negocio, Ducrett destacó que se ajustan a las condiciones del mercado y no suelen ofrecer ofertas, prefiriendo mantenerse alineados con la dinámica general de precios. Además, aclaró que, desde el comercio, no son formadores de precios, sino que responden a lo que les indican los distribuidores. Afirmó que se adaptan a las fluctuaciones del mercado, ya sea en aumento o disminución, y no descartó la posibilidad de ajustes futuros.

La entrevista también reveló que el negocio participó en programas provinciales de beneficios, como el Ahora Canasta, que estuvieron suspendidos temporalmente, pero se espera que se reactiven a partir de enero y hasta abril inclusive.