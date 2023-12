Senado | La UCR presentó una “ley espejo” al DNU de Milei y busca imponer seis meses de plazo para la discusión

Son dos proyectos empujados por Carolina Losada. El primero intenta darle, según confiaron, “una salida constitucional e institucional” al Gobierno. El segundo texto apunta a una aprobación obligatoria de ambas Cámaras, aunque acepta guiños parciales y continuaría la prohibición de retocar artículos del DNU de Milei.

La ley espejo busca darle “una salida constitucional e institucional” a la discusión sobre el DNU de Milei. La segunda iniciativa -ambos textos no pueden tratarse ahora, ya que está vigente el período de sesiones extraordinarias, salvo que se incorpore luego al temario- establece un debate en “seis meses contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial” y sin interrupciones, incluso, en receso legislativo.

“A la hora de darle tratamiento a los decretos, las cámaras tendrán la posibilidad de aprobarlos o rechazarlos en forma total o parcial, aunque no están habilitadas para efectuar modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo. La aceptación o rechazo parcial del texto no serán considerados como modificaciones”, expresa el proyecto que firmaron, entre otros, el bonaerense Maximiliano Abad y el fueguino Pablo Blanco.

Por otra parte, el texto deja en claro que los DNU “se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas cámaras, con el quórum de la mayoría absoluta de los presentes, dentro del plazo mencionado” de seis meses y que, “cumplido dicho plazo sin que ambas cámaras lo hayan aprobado en forma expresa, el decreto quedará automáticamente sin vigencia”.

En otro tramo de la iniciativa se detalla: “Si vencido el plazo señalado el decreto tuvo aprobación por una de las dos cámaras solamente, la restante tendrá treinta días más de plazo, contado desde el vencimiento de los seis meses indicados, transcurridos los cuales, el decreto queda automáticamente sin vigencia”.

Uno de los últimos artículos de la ley propuesta por los radicales en la Cámara alta manifiesta que “el rechazo por ambas Cámaras del Congreso, del decreto de que se trate, o el vencimiento de los plazos previstos” sin que ambas cámaras le hubieran dado aprobación expresa “implicará su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.

El debate sobre el mega DNU que desregula la economía ya recibió fuertes rechazos en el Congreso sobre la forma, aunque no se da una misma correlación en cuanto a su contenido, al menos, desde la oposición no kirchnerista. Más allá de esto, la medida no entró en vigencia y se espera la misma para que se active la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

De cara a la discusión, el kirchnerismo ya cerró filas entre el jueves pasado y este martes con reuniones con la Confederación General del Trabajo (CGT), que marchará este miércoles hacia Tribunales sin la adhesión de grupos piqueteros. Por un canal paralelo corren las medidas presentadas en la justicia para frenar el DNU en cuestión.

A pesar de todo esto, aún se espera que el Congreso reciba el paquete de leyes propuesto por el Ejecutivo para armar las comisiones que tendrán que intervenir para las discusiones pertinentes, en un plazo de imposible cumplimiento ya que las sesiones extraordinarias fueron convocadas hasta finales de enero próximo.

Sobre la conformación de algunas comisiones que intervendrán en extraordinarias, en el Senado ya se enviaron notificaciones a los distintos bloques para que se indique la distribución de sus integrantes en las mismas. En las próximas horas se darían a conocer las definiciones de las diferentes bancadas.