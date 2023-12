Aumento del precio de autos llevó a refacturaciones mensuales de la póliza, señalaron desde la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros

La compleja situación económica del país ha llevado a un significativo aumento del 30% en los seguros automotores. Mirian Olivera, presidenta de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros, atribuyó este incremento a la devaluación, que ha impactado no solo en el valor de los autos, sino también en los costos de las aseguradoras.

Los seguros automotores han experimentado un aumento significativo del 30%. En este contexto, Mirian Olivera, presidente de la Asociación Misionera de Productores Asesores de Seguros, explicó que este incremento se vincula estrechamente con la devaluación, que ha afectado no solo el valor de los autos, sino también la estructura de costos de las aseguradoras.

“Hoy los precios se han incrementado, se nota, inclusive desde la cobertura más básica, los asegurados consultan bastante. Depende de la compañía, si es una de primera línea está más de 6.000 pesos en una cobertura básica, después hay compañías en segunda línea donde por ahí sigue manteniendo un poco los precios. También varía, depende del medio de pago, si le podes aplicar un descuento o no”, comentó Olivera.

Por otro lado, reconoció que la situación se complica aún más debido a las refacturaciones frecuentes de las pólizas. Olivera detalló que antes estas se realizaban cada cuatro meses y actualmente, debido a los cambios en los valores de mercado de los vehículos se llevan a cabo mensualmente.

“Esto se ve reflejado más que nada en cuanto a las refacturaciones que se hacen de la póliza. Esto es ajustar la suma asegurada de los vehículos y eso se ve en las coberturas que tienen destrucción total en adelante, los terceros completos. Donde sí hay una destrucción total, lo que más importa en la póliza es cuánto vale tu vehículo en la póliza, en la suma asegurada”, destacó.

El aumento en los valores de los vehículos, especialmente en casos de destrucción total, impacta directamente en la suma asegurada, afectando el costo mensual que deben cubrir los asegurados. En este sentido, agregó que “esto afecta al bolsillo obviamente, a la cuota, el importe que paga por mes el asegurado. Entonces si no está ajustado conforme a los valores de mercado, te ves sumamente perjudicado”.

Sobre las proyecciones para el próximo año, expresó la dificultad de prever la situación. “Tenemos un fin de 2023 muy duro y la verdad que el panorama del año que está vecina no es nada bueno o pareciera que no”, señaló. No obstante, resaltó la importancia de considerar el seguro como una inversión más que un gasto, dado el incremento en los costos de reparación de vehículos.

Tal vez te interese leer: Por sobre la inflación, los seguros de automóviles cuestan el doble

“Siempre tratamos de hablar con el asegurado y de hacerle entender que el seguro que se abona es una inversión, no es un gasto. Por lo general, nuestro vehículo automotor es más que nada una herramienta de trabajo y hoy los costos de reparación son muy altos”, afirmó.

Además, abordó la confusión generada por el decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei, que llevó a malentendidos sobre la obligatoriedad del seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Aclaró que, si bien el decreto establece que no son indispensables para circular, la ley de tránsito no ha sido modificada, y ambos documentos siguen siendo obligatorios para poseer y circular con un vehículo. “El seguro y la VTV siguen siendo obligatorias para obtener, tener o circular con un vehículo. Pero no te pueden multar o no te pueden retener el vehículo por no poseer esta documentación”, dijo.

Finalmente, subrayó la importancia de que los asegurados consulten con los productores asesores para comprender las opciones disponibles y ajustar las pólizas a sus posibilidades financieras.