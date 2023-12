Autoridades del Gobierno de Misiones inauguraron el Hospital Nivel I de Panambí. El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la puesta en marcha y recorrió las instalaciones del moderno edificio, equipado con tecnología de punta y profesionales altamente capacitados que optimizarán la atención médica en la región.

El funcionario resaltó la política de un Estado presente para acercar la salud a toda la comunidad misionera.

Hoy se inauguró el nuevo edificio del Hospital Nivel I en Panambí, marcando un hito importante en el acceso a la salud para la región. Este centro de salud, dotado de una moderna infraestructura y equipamiento tecnológico de vanguardia, representa un avance significativo para la atención médica en la localidad y sus municipios circundantes. Además, cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados que asegurará un servicio de calidad y eficiencia.

Durante la inauguración, el gobernador Hugo Passalacqua, acompañado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, junto a otras autoridades recorrió las instalaciones del hospital. En este recorrido, los funcionarios se interiorizaron con el personal médico y administrativo sobre las características que convierten al nuevo establecimiento en un referente de la provincia en cuanto a la prestación de servicios de Salud Pública. Al respecto, el mandatario expresó su satisfacción al señalar que esta inversión permite acercar la atención médica pública, eficiente y de calidad a cada rincón de la provincia.

“Esto es el Estado. Los médicos, enfermeras, camilleros, todo eso es el Estado”, afirmó Passalacqua. Dio cuenta de que el Estado se demuestra con ejemplos recientes como la entrega de camiones a municipios del interior o próximas entregas de viviendas en Posadas. “Cuando digo Estado, estoy significando el esfuerzo de un millón y medio de misioneros que hicieron posible este hospital. Es un esfuerzo colectivo, en un momento difícil ahora, y crítico, muy crítico dentro de poco tiempo. El esfuerzo debe ser absolutamente de conjunto. Todos necesitamos de todos, y todos nos vamos a necesitar más que nunca en el tiempo que se viene, de vecinos con vecinos”, señaló.

Además, mencionó su esfuerzo por integrar el concepto de la gran familia misionera con un millón y medio de hermanos, una gran familia. “Hoy tenemos que cuidar a esa familia como sociedad, y la mejor forma es el tema de la salud, el gran mundo de la salud. Yo vengo de la educación, la amo profundamente, pero no se puede hacer nada si no se tiene salud. No se puede educar, no se puede enseñar, no se puede trabajar si no se tiene salud. No se puede hacer absolutamente nada”, valoró.

Igualmente, resaltó la gestión del gobernador anterior, Oscar Herrera Ahuad, que hoy permitió este avance de la salud pública en Panambí. “Siempre intentamos, a veces fracasamos, pero el intento de estar cerca de la gente es como una marca, es como una marca del misionero. Esto ya no es un espacio político, es del misionero. Yo insisto, gente, la cercanía va a valer oro, en los tiempos que se vengan. Debemos darle atención al que está al lado, darle una mano solidaria, pero no solamente del Estado, sino por el vecino que vive al lado”, enfatizó.

“Yo soy un razonado optimista por naturaleza, y sé que después de la tempestad viene la calma, y sé que habrá tiempos mejores, pero hoy es una responsabilidad que asumimos con el vicegobernador Lucas Spinelli de manejar en forma inteligente la economía y la salud es la forma más inteligente de invertir en un pueblo”, manifestó.

Asimismo, señaló que la nueva instalación descomprime el aparato sanitario de la región, acerca a la salud de la población, fortalece el concepto de vecindad y de Estado inteligente. “Es un Estado cercano, un Estado humano, y si se me permite, con todo respeto a otros creyentes, un Estado cristiano”, expresó. “Lo dije cuando me tocó asumir, aspiro a ser un buen cristiano como gobernante, es la máxima aspiración que tengo, con todos mis errores y defectos”, declaró.

Por último, aseguró su compromiso de encarar una gestión de trabajo incansable. Señaló que, en Misiones, a diferencia del resto de la Argentina, se marca un ejemplo con la actual inauguración. Es una demostración de lo que “somos capaces de hacer los misioneros, pese a las circunstancias, estamos llenos de coraje, de ganas, de guerra, de voluntad de ir en una sola dirección, y hacia adelante”.

En la ocasión también estuvieron presentes los diputados provinciales Martin Cesino y Rudi Buziak; el titular de la Dirección de Arquitectura de la Provincia, Sergio Bresiski; directores de Zona de Salud, jefes de Áreas Programáticas y Directores de Hospitales y demás autoridades, junto a otros jefes comunales de municipios de la zona.

En tanto, el ministro de Salud Pública, Héctor González, valoró la puesta en marcha del hospital que acerca el acceso a la salud a una comuna. Señaló que ahora el municipio “tiene el espacio, tiene el recurso humano, ahora quedaría agregar lo que nos toca agregar a la gente de salud, que es profesionalismo, empatía y cuidar esto, que es un sueño”. Por su parte, el intendente de Panambí, Rosendo Fuchs, agradeció la gestión de la provincia y a la familia que donó el espacio físico para poner en marcha el nosocomio, destacó que es un gran día para todos los vecinos del municipio. “Este hospital va a estar cerca de la necesidad de la gente y del esfuerzo de la buena política”, celebró.

En el mismo acto, la comuna de Panambí se le distinguió como huésped de honor al gobernador de la provincia.

UN NUEVO CENTRO DE REFERENCIA EN LA REGIÓN

En detalle, el nuevo edificio de salud inaugurado hoy tiene 1350 metros cuadrados cubiertos divididos en sector de recepción y administración, donde funciona la admisión, ingreso, recepción e informes. Un área de administración, un sector de internación donde hay 10 habitaciones con camas ortopédicas, con porta sueros y equipamiento, sector de internación y consultorio de pediatría y ginecología entre otros. Su nueva infraestructura cuenta con salas de internación individuales, consultorios médicos equipados con tecnología de última generación. Los servicios incluyen emergencias médicas las 24 hs internación de pacientes, consultorio de especialistas, laboratorio, farmacia y un servicio de diagnóstico por imágenes.

Además de la nueva infraestructura, el hospital cuenta con tecnología de última generación y un grupo de profesionales altamente capacitados para brindar una atención médica de calidad a sus pacientes. De esta manera, este nuevo centro de salud beneficiará a una población cercana a unas ocho mil personas que viven en el municipio, y municipios aledaños como Mojón Grande, Gobernador López, Ameghino, Los Helechos y otros.

Vale resaltar que la estructura cuenta con un área de diagnóstico por imágenes, una unidad equipada con monitores multiparamétricos, respiradores, bombas de infusión y otros elementos necesarios para brindar una atención de alta calidad a los pacientes. Justamente, el Hospital de Panambí en Misiones, gracias a su avanzado equipamiento, permitirá un diagnóstico más preciso y un tratamiento más efectivo de las patologías. Todo ello bajo un enfoque que busca mejorar significativamente la atención médica en la región.

