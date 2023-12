La CGT Misiones sostiene que el Gobierno nacional “debería convocar al diálogo con los dirigentes de cada sector, en lugar de esperar a que haya protestas”

José Milcíades Giménez, de la CGT Misiones, destacó la importancia de movilizarse contra el DNU de Milei debido a las consecuencias que implica para los trabajadores y la clase media. En ese sentido, ponderó el diálogo con los dirigentes de cada sector antes que las polémicas medidas de seguridad impulsadas por Bullrich.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-27-TM-Jose-Milciades-Gimenez-marcha-de-la-CGT-reclamo-trabajadores-7.39.mp3

José Milciades Gimenez- FM Tupambaé

Este miércoles a las 12, la CGT realizará una concentración ante el Palacio de Tribunales de la Nación en Buenos Aires para impugnar la reforma laboral del DNU de Javier Milei. La acción sindical coincide con llamados a un paro general por parte de la izquierda y el kirchnerismo, en un contexto marcado por estrictas medidas del Gobierno nacional para controlar las manifestaciones.

Giménez, quien se desempeña como secretario general de la CGT Misiones, indicó que desde el sindicato que representa no admiten que se vuelvan a instalar las prácticas poco efectivas llevadas a cabo bajo la administración de Menen en la década del 90.

“Se ha demostrado que no se ha puesto la Marina Mercante de pie porque se ha demostrado que el trabajador no es la variable de ajuste en cuanto a este tema. No se levantó la Marina Mercante y se han tocado los trabajadores, se han tocado los salarios, o sea, banderas de conveniencia y no ha dado ningún resultado”, explicó.

Respecto a la participación de Misiones en la marcha, Giménez aclaró: «No es que no fuimos convocados; la marcha, la concentración, la fuerza la tiene que demostrar como siempre capital federal”. No obstante, a su criterio el rechazo al DNU es un problema que debe resolverse a través de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transportes (CATT).

Tal vez te interese leer: Milei confirmó que el Gobierno imprimirá billetes de $20.000 y $50.000

“Todos imponen, el gobierno que llega impone porque tiene la posibilidad. Nosotros no tenemos esa posibilidad, lo único que tenemos es la medida de fuerza, la marcha. Ahora bien, se trata de disminuir la fuerza de resistencia través de la presión y del miedo”, expresó.

Por ello, consideró que si se detiene la actividad de la CATT, que “es tierra, agua y aire, se paraliza el país”. De esta manera, desde su rol como secretario de la CGT en la provincia, insistió en que una posible medida de fuerza efectiva contra el ajuste extremo del presidente Milei sería por parte del transporte.

Bajo estas medidas de Milei «lo único que va a desaparecer es la clase media»

En la misma línea, Giménez criticó el impacto de las políticas gubernamentales en la clase media y los trabajadores. «Lo único que va a desaparecer es el corazón de la clase media» dijo, haciendo referencia a los aumentos de precios y la falta de subsidios. Así, estas medidas llevarían a un aumento del índice de pobreza e indigencia.

Ahora bien, el dirigente en un tono autocrítico reconoció que si bien hay cuestiones a corregir y responsabilidades que adoptar desde la dirigencia, de ninguna manera se deben debe “castigar al pueblo”. Destacó que es necesario que el trabajador pueda alimentar a la familia, porque de lo contrario, se altera la paz social.

En relación con el polémico protocolo antipiquetes liderado por Bullrich, desde su punto de vista, antes de implementar medidas de Seguridad de esta índole, es necesario convocar a los dirigentes para que éstos últimos sean los voceros de los trabajadores de cada sector. De esta forma, si el Gobierno nacional se abre al diálogo, se evitarían las protestas.

“Si no se llega a una solución, que nosotros veamos qué hacer y ellos vean de qué forma articular para dar seguridad. Me parece que eso es lo más sano en una democracia, sea provincial, nacional”, concluyó.