“No es tan fácil como parece de afuera”, dijo la modelo hija de Miuki Madelaire ganadora del Martín Fierro

En las últimas temporadas, se convirtió en una infaltable en los desfiles de Valentino, Schiaparelli, Prada y Vuitton, como para nombrar a algunas de las firmas de lujo que se rinden a los pies de esta mujer de 23 años de piernas eternas y belleza magnética que además es cantante y acaba de lanzar su primer disco: Lágrimas negras.

Iman Kaumann ganó el Martín Fierro de la moda a la modelo del año y el auditorio de La Usina del Arte, donde se entregaron los premios hace algunas semanas, estalló en aplausos. Es que ninguna otra argentina pisa tan fuerte en las pasarelas internacionales como ella.

Iman, que pasó por la redacción de Todo Noticias, es la mezcla perfecta de su mamá la diseñadora Miuki Madelaire, icónica referente en los años 90 y el músico David Kaumann, su papá. A los 14 ya le ofrecieron ser modelo y luego de trabajar algunos años en Argentina, viajó a Europa donde fue descubierta nada menos que por la diseñadora italiana Miuccia Prada.

“Mi primer viaje a París fue en el 2018 y no tenía expectativas de nada”, contó la top integrante del staff de Lo Managment. “Pero después que hice Miu Miu no paré más y mi carrera se convirtió en algo sólido. Es importante estar ahí, estar presente”.

“Ser modelo no es tan fácil”

Iman Kaumann, que a fines de enero participará en la semana de la alta costura en París, reconoce que ser modelo no es tan fácil como parece de afuera. “Cuesta mucho estar lejos de la familia y a veces estamos todas las chicas siete horas haciendo un casting y no quedamos. Ser modelo es algo que está romantizado por cómo se ve todo arriba de la pasarela, pero no es tan así, y lleva tiempo, yo empecé en el 2014 y recién ahora podría decir que me va bien, que soy exitosa”.

Una top en Qatar

Con casi 500.000 seguidores en Tik Tok, red social en la que está muy activa, Kaumann muestra el backstage de los mejores desfiles del circuito internacional. Uno de ellos lo reconoce como especial, el que protagonizó en Qatar durante el Mundial de Fútbol donde representó a Argentina.

“Fue un gran honor estar allí por mi país que lo amo. Siempre elijo volver. Me encanta decir que soy argentina, a veces en Europa no nos conocen y a mí me encanta contar todo lo que pasa acá. Somos un país culturalmente muy rico”.

FUENTE: TN.