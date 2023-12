Encefalomielitis equina: “La nueva medida del SENASA habilita la circulación de caballos siempre y cuando estén vacunados”

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha implementado recientemente medidas adicionales en relación con la encefalomielitis equina. A pesar de la ausencia de casos positivos en Misiones, Orlando Samuel Miño, especialista en virología, habló sobre las últimas acciones tomadas.

Orlando Miño – República

Miño explicó que el SENASA es el órgano responsable de ofrecer la información oficial sobre la encefalomielitis equina, garantizando su veracidad y difusión a través de su página web oficial en argentina.gov.ar.

En este sentido, una de las medidas recientes fue la derogación de la restricción de circulación de caballos entre provincias, permitiendo el movimiento entre áreas con y sin casos positivos, siempre y cuando los animales estén vacunados con al menos 15 días de antelación.

“El 26 de noviembre, el SENASA prohibió la circulación de caballos. Y en la medida que se publica hoy, la circulación de caballos está permitida entre las provincias que dieron positivo, o los caballos se pueden mover entre las provincias que no tienen reporte. Entonces, un caballo de Misiones, para que vaya a Corrientes, por ejemplo, que sí tiene casos positivos, el animal tiene que estar vacunado y la vacuna tiene que tener 15 días. En cambio, si el caballo no está vacunado, no se puede mover, por ejemplo, de Misiones a Corrientes”, detalló.

En esta misma línea, enfatizó la importancia de la prevención, especialmente en zonas donde se registra la presencia del virus. La transmisión de la enfermedad se produce a través de mosquitos presentes en áreas rurales, y el uso de repelente es fundamental para reducir el riesgo de contagio, tanto para caballos como para personas. “Recordemos que en Misiones tenemos varias enfermedades, no solo esta posible enfermedad que todavía no tenemos acá circulando. Hay un montón de enfermedades que se transmiten por mosquitos. Entre ellas, la encefalomielitis. Pero hay que usar repelente por eso”, agregó Miño.

Además, aclaró que los caballos enfermos no transmiten la enfermedad y que esta se propaga en un ciclo selvático entre aves y roedores, donde los mosquitos actúan como vectores. “Las personas no contagian y los caballos tampoco. Únicamente se contagia a través de mosquitos que pican a aves o alrededores enfermos. Pero un caballo enfermo no contagia y una persona enferma no contagia. Mucha gente se asusta, piensa que se va a contagiar con un caballo, y no es así”, dijo.

En cuanto a los síntomas, mencionó que los animales afectados presentan fiebre, dolores de cabeza y, en etapas avanzadas, manifestaciones neurológicas como desorientación y convulsiones. “Primero va a tener fiebre, dolores de cabeza, los animales empiezan a caminar de forma errática, se separan del grupo, hasta que comienzan los síntomas más severos, que los síntomas más severos es cuando la enfermedad empieza a destruir neuronas. Ahí se empiezan a ver síntomas neurológicos, se caen al piso, patalean, dan vueltas. Lo importante es que no haya, por ejemplo, la diferencia de la rabia, que genera ira, en este tipo de encefalitis no hay ira”, explicó.

Asimismo, Miño desmintió la creencia popular de que los caballos o las personas enfermas puedan contagiar la enfermedad y explicó que, aunque se registró un caso humano reciente en Santa Fe, el riesgo de contagio directo es mínimo.

Finalmente, recordó la importancia de estar informados sobre los síntomas, actuar con prevención y mantener la calma frente a la enfermedad, que, aunque seria, puede ser controlada con medidas adecuadas.

