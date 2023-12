“El DNU de Milei les quita a los trabajadores derechos que se han conseguido a lo largo de la historia”, advierten desde el Centro de Empleados de Comercio de Posadas

En el marco del rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno nacional, Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, afirmó que “lo que se quiere es quitarles derechos a los trabajadores, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”

Agustín Gómez – República

Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, compartió su perspectiva y expresó su preocupación sobre los efectos del DNU en los derechos laborales de los trabajadores. “Estamos yendo a Buenos Aires, a la movilización que ha convocado la CGT. Mañana a las 12 del mediodía la idea es ir al Palacio de Justicia a hacer una presentación en contra de este DNU que ha presentado el Gobierno Nacional”, comentó.

Además, destacó que la medida gubernamental, presentada como un impulso para la libertad laboral, en realidad amenaza con socavar conquistas históricas del movimiento obrero argentino. Gómez hizo hincapié en que la movilización convocada por la CGTl tiene como objetivo principal presentar una oposición formal ante el Palacio de Justicia, rechazando el DNU que, según su análisis, busca despojar a los trabajadores de sus derechos.

El representante sindical resaltó que el discurso oficial sobre la “libertad” encubre una estrategia para recortar conquistas laborales duramente alcanzadas a lo largo de la historia argentina. “Este nuevo presidente está diciendo que es para tener un país mejor, para mejorar la economía, claramente ha demostrado con este DNU que lo que quiere es quitarle derechos a los trabajadores. Esta situación no la vamos a permitir o nos vamos a quedar de brazos cruzados”, indicó.

También detalló algunos puntos críticos del DNU, mencionando la extensión del período de prueba para los trabajadores, la intención de modificar las obras sociales sindicales y la interferencia en la afiliación sindical y los aportes a los sindicatos. Gómez argumentó que tales cambios amenazan la estabilidad laboral y la salud de los trabajadores, subrayando que estas medidas representan un retroceso en lugar de una modernización real del ámbito laboral.

“El decreto apunta a muchas cuestiones y a muchos derechos que tienen los trabajadores que la verdad que no vamos a permitir porque son derechos que se han conseguido a lo largo de la historia y que el movimiento obrero no puede permitir que un presidente, haciéndole creer a la gente que es para tener más libertad, pueda avasallar y sacar conquistas que los trabajadores no han conseguido”, sostuvo Gómez.

Ante la pregunta sobre la supuesta intención del Gobierno de flexibilizar el mercado laboral para fomentar la contratación, Gómez cuestionó la verdadera motivación detrás de estas acciones, señalando que el DNU parecía centrarse en reducir derechos laborales fundamentales en lugar de adaptarse a los desafíos contemporáneos.

Finalmente, sobre la posibilidad de que los autónomos contraten colaboradores sin seguir los procedimientos habituales, advirtió sobre el riesgo de generar empleo informal y precario, lo que conlleva a la privación de derechos laborales para los trabajadores contratados bajo este esquema.

“Si le va a contratar bajo un convenio colectivo, donde en un convenio colectivo ese trabajador va a tener derechos, va a tener una ley que le asisten, estamos de acuerdo. Ahora, si le va a contratar bajo un régimen de monotributista o alguna que otra figura, en donde ese trabajador no tenga el derecho, estamos hablando de trabajo en negro, claramente están apuntando a que ese trabajador no tenga derechos”, concluyó Gómez.