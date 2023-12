Cerveza artesanal: tras la devaluación, la malta subió un 60%: productores de Misiones buscan mantenerse mediante un “ajuste milimétrico de costos”

Diego Saldivia, productor de cerveza artesanal de la provincia, destacó el impacto negativo del aumento en los derechos de exportación de malta y su efecto en los precios. La competencia con cervezas comerciales y el alza en los costos de energía eléctrica agravan la situación. Forzados a constantes ajustes de costos, emprendedores buscan diferenciarse en calidad.

Diego Saldivia- Santa María de las Misiones

La reciente decisión del Gobierno nacional de aumentar los derechos de exportación en un 15% causó alarma en la industria cervecera y maltera del país. Anunciada a pocos días de asumir por el ministro de Economía, Luis Caputo, esta medida amenaza la posición de Argentina como el principal proveedor de malta de cebada en Sudamérica.

Según la Cámara de la Industria Cervecera y Maltera, esta subida en las retenciones podría resultar en una pérdida significativa de competitividad y una caída drástica en las exportaciones, beneficiando indirectamente a países vecinos como Uruguay, que se perfilan para ocupar el liderazgo en el suministro de este insumo clave.

Diego Saldivia, productor de cerveza artesanal en Misiones, explicó cómo se vive esta problemática en la provincia.

«Hubo movimiento. La gente respondió bien, salió a divertirse, a buscar cerveza. Durante toda la semana trabajamos bien, la verdad», destacó Saldivia sobre las recientes ventas de Navidad.

Sin embargo, expresó su preocupación por el aumento constante en el precio de la malta, un ingrediente clave en la producción de cerveza. «En enero de 2022 estaba saliendo una bolsa de malta base cerca de 5.000 pesos y hoy está cerca de 18.000 pesos una bolsa», reveló, señalando que tras la devaluación el incremento fue del 60%.

Además, Saldivia abordó el impacto del ajuste del dólar y otros aumentos significativos en insumos tales como la leche, del 115%, y la levadura, del 100%. Estos cambios obligaron a los productores a realizar «ajustes milimétricos de costo», según sus palabras, para mantener la viabilidad de sus negocios.

Inclusive señaló que hay productores de Rosario, Buenos Aires y Córdoba que optaron por cerrar momentáneamente. Es decir, venden lo que tienen en stock y se encuentran a la espera de que mejore el panorama para retomar sus actividades en enero o febrero.

El productor también se refirió a la competencia con las cervezas comerciales y cómo afecta a los productores artesanales. «Las comerciales, por supuesto, van a ganar por precio, ellos pueden bajar sus costos», explicó.

Por ello, desde el sector de la cervecería artesanal acordaron no bajar la calidad de su producción y potenciar sus elementos diferenciadores de las cadenas industriales.

“Eso es lo que nos diferencia de las industrias, mantener el proceso. Creo que la gente entendió eso, que nosotros le dedicamos no solamente una parte importante de tiempo a esto, sino que el tiempo no solamente es el proceso como tiene que ser en sí, sino el tiempo, capacitación y demás para lograr que el producto siempre quede mejor. Y eso hace la diferencia de lo que es una cerveza industrial, que al otro día sabés que te va a doler la cabeza, vas a tener algún problema. Y con una cerveza artesanal, si está bien esta, no te va a pasar eso, no debería”, sostuvo.

Profundizando en la cuestión de la suba de la malta, insumo base para la concreción de su tarea, destacó que desde el sector avizoran que el freno de las exportaciones a causa de la subida en los impuestos los terminaría beneficiando la saturación del mercado interno.

«Hasta no saber qué pasa, vivimos en una nebulosa, como siempre. Antes era al mes, a los 45 días el ajuste de precios y costos, hoy es día a día», dijo, resumiendo la situación actual de incertidumbre y ajuste constante.

Otra cuestión que preocupa y constituye un desafío adicional para el sector y también para la población en general es el alza de precios del suministro de Energía eléctrica. “La luz es algo que para nosotros, en nuestra zona, es muy importante. Toda nuestra cadena de frío se maneja en base a la electricidad. Y con el calor que tenemos, los motores no paran. Las cámaras, los bancos de frío, todo lo que utilizamos para que las cervezas se mantengan a una temperatura de condensación constante y controlada”, concluyó.

