Atento River: el Manchester City saca ventaja en la carrera de los grandes de Europa por el Diablito Echeverri

Desde que confirmó que no renovaría su contrato con River, varios equipos pusieron el ojo en la joya del Millonario. El Manchester City, equipo donde juega Julián Álvarez (ex River) es el que pica en punta.

River terminó el año festejando en Santiago del Estero, venció a Rosario Central y se coronó en el Trofeo de Campeones. Todo era felicidad hasta que la frase de Claudio Echeverri sorprendió a todos: «No voy a renovar».

Fue figura de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 17 y este viernes jugó, con buen nivel, su primer partido de titular en el conjunto de Martín Demichelis. Con su confirmación sobre su futuro, varios grandes de Europa se lanzaron ahora a la carrera por hacerse de la ficha de la joya de la cantera del Millonario.

En las últimas horas, Fabrizio Romano, prestigioso periodista italiano especializado en el mercado de pases europeo, publicó que tanto el Manchester City de Pep Guardiola como el Chelsea de Mauricio Pochettino estarían tras los pasos del Diablito. Entre estos dos conjuntos, los Ciudadanos tendrían ‘ventaja’ por la buena relación que quedó tras la venta de Julián Álvarez. Incluso aseguran que los Manchester ya estarían preparando una oferta de 20 millones de euros y que lo dejarían en el club hasta que finalice formalmente su contrato (diciembre de 2024).

También se habló inicialmente del deseo del Barcelona por contar con él, pero en Europa lo dan prácticamente como descartado debido a las dificultades económicas que atraviesa el club para poder cumplir con el Fair Play Financiero. «Es un talento, más allá de los goles que marcó a Brasil, es un futbolista diferencial, pero de estos temas no me encargo yo, se encarga el área deportiva», dijo Xavi sobre él, dejando en claro su gusto por el jugador argentino. Aunque realmente parece inalcanzable para el conjunto catalán poder concretar esta transacción.

La frase del Diablito Echeverri sobre su renovación

Mientras todo River celebraba el Trofeo de Campeones en el Estadio Único Madre de Ciudades, el juvenil tiró una frase que nadie esperaba: “No voy a renovar, pero me quedaré un año o seis meses más”.

Qué dijo Demichelis sobre la situación de Echeverri

Las declaraciones del Diablito Echeverri confirmando que no renovará su contrato con River resonaron rápidamente y Martín Demichelis se expresó al respecto. «Claudio de momento tiene que disfrutar el título. Obviamente es joven y cuando te ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, siendo más protagónico, tiene sensaciones encontradas», aseguró en ESPN.

«Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo, no debe tener prisa de irse de esta institución. Todo el mundo juega con jugar en Europa pero esta institución es enorme», concluyó.

Brito también habló de las declaraciones de Echeverri

«Recién lo saludé. Estaba un poco mal por lo que había dicho, tal vez dijo lo que no quería decir. Hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador, es muy querido en el plantel. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así. Me quedo con lo que aclaró él, en decir que nunca hemos tenido problema con su representante. Siempre tuvimos buen vínculo con su representante», aseguró el presidente del Millonario.

«Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato. De acá al 10 de enero tenemos que definir. Claudio me volvió a manifestar que quiere triunfar en River. Su representante va a defender al jugador y nosotros al club. Vamos a hacer algo que tiene que ser muy bueno para el club y para el jugador», completó.

