Se conoce el veredicto en el jury a las funcionarias que le dieron la tenencia de Lucio Dupuy a las asesinas

Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Catán podrían ser destituidas por mal desempeño al tramitar el cuidado personal del nene de 5 años que fue asesinado por su mamá y la pareja en 2021.

El juicio contra las funcionarias que le dieron la tenencia de Lucio Dupuy a sus asesinas llegó a su fin. Este viernes, a las 12, se conocerá el veredicto del jurado de enjuiciamiento, quienes decidirán si son destituidas o siguen ejerciendo su cargo dentro del Poder Judicial de La Pampa.

Ana Clara Pérez Ballester es titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico, y tuvo a cargo el expediente que tramitaba el cuidado personal del nene de 5 años. Mientras que la asesora, Elisa Alejandra Catán, es responsable de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de la misma ciudad.

Ambas están acusadas por el mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que el 26 de noviembre de 2021 fue asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

El jurado del Tribunal de Enjuiciamiento que decidirá el futuro de las funcionarias está integrado por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.

Los momentos más fuertes del jury a la jueza y la asesora de La Pampa

El debate estaba previsto para que arrancara el lunes 11, pero finalmente se votó para mover la fecha al día siguiente. Comenzó a las 8, en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados provincial. En el inicio de la jornada se escucharon la acusación de la Procuración General y las contestaciones de las defensas.

El primero en declarar fue el papá de Lucio, Christian Sebastián Dupuy; y luego lo hizo su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, quien tuvo su tenencia durante un año. Después fue el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio; su abuela paterna, Silvia Noemí Gómez; entre otros. Además, fueron citados a dar su testimonio los allegados a las asesinas.

El resto de los testigos fueron funcionarios del Poder Judicial de La Pampa, quienes dieron sus versiones de los hechos y contaron en detalle cómo se trabaja generalmente en el Juzgado de Familia, donde se otorgan tenencias y cuidados personales de menores con frecuencia.

La última jornada en el juicio se hizo el martes pasado, en la cual tuvo lugar un careo entre las abogadas que representaron a la familia de Lucio y Ramón Dupuy.

Las acusadas dieron sus últimas palabras antes del cierre. Por un lado, Pérez Ballester manifestó: “Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”.

En tanto, Catan pidió justicia, pero aseguró que no tuvo responsabilidad en la muerte de Lucio: “Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras, sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas, porque acusar a cualquiera no es justicia”.

Finalmente, se leyeron los alegatos, tanto de la defensa como de la querella, en los cuales el procurador general Guillermo Sancho volvió a cuestionar que la jueza Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán “no escucharon al niño ni al padre”. A eso le sumó que no se le dio intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social), ni tampoco se actuó de oficio.

Caso Lucio Dupuy: comienza el jury contra la jueza que le dio la tutela a su madrehttps://t.co/TsLfOOeyrx — misionesonline.net (@misionesonline) December 11, 2023



FUENTE: TN.