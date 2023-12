Estrategias para mitigar la epidemia de siniestros viales en Posadas: propuestas del Dr. Jorge Daniel Franco

El Dr. Jorge Daniel Franco, reconocido médico cirujano y ex ministro de gobierno de Misiones, ex diputado nacional y ex diputado provincial, ha presentado un exhaustivo estudio sobre la siniestralidad vial en el Gran Posadas.

Su trabajo, titulado “Estudio de la Siniestralidad Vial en el Gran Posadas y Análisis de Intervenciones para Reducir las Lesiones de Tránsito a Nivel Local”, se destaca por abordar la problemática desde una perspectiva epidemiológica y proponer soluciones basadas en modelos exitosos implementados en diferentes partes del mundo.

El estudio destaca la magnitud del problema, considerando los siniestros viales como una epidemia mundial que afecta a la población económicamente activa, especialmente en países de nivel económico medio y bajo.

En la provincia de Misiones, durante el período de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, se registraron 2951 siniestros viales, con 259 muertes y 3526 lesionados. El Gran Posadas fue particularmente afectado, siendo uno de los lugares con mayor incidencia de siniestros viales en Argentina.

El trabajo detalla que, en el Gran Posadas (Posadas, Garupá y Candelaria), el 60% de las víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años, afectando significativamente a la población económicamente activa. Además, el 86% de las víctimas fueron hombres, resaltando la necesidad de intervenciones específicas para este grupo demográfico.

El estudio posiciona a Misiones entre las provincias con mayor siniestralidad vial en Argentina, y la ubicación del Gran Posadas entre los lugares más afectados. Esto se confirma con la comparación a nivel regional y global, resaltando la urgencia de abordar la situación.

Las muertes por siniestros viales ocupan el noveno lugar de causas de fallecidos a nivel mundial y se proyecta que para el 2030 puede ocupar el quinto lugar, casi la mitad de los mismos (49%) son peatones, ciclista y motociclistas, en el contexto que este último vehículo, las motocicletas, ha tenido un crecimiento importante en los últimos años con la consecuente producción de víctimas (OPS 2019), transformándose en la primer causa de muerte ente jóvenes de 15 y 29 años, afectando así a la población productiva económicamente, esta situación más los costos que acarrea la siniestralidad, hace que los países sufren perjuicio económico que según distintos estudios van hasta el 3 % del PBI.

Cuando comparamos la situación respecto de otras provincias del NEA, Misiones se ubica entre las que más siniestros y muerte presenta; dejando en claramente en evidencia que un Misionero tiene más posibilidades de padecer y de morir en un Siniestro vial, que otros habitantes de provincias del NEA y relacionando con la media nacional este riesgo se duplica.

El Dr. Jorge Daniel Franco propone abordar la problemática desde una perspectiva integral, tomando como referencia el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la OMS. Algunas de las propuestas clave incluyen:

Control de Velocidad: Se destaca la importancia de implementar controles de velocidad y tecnologías que moderen las velocidades, ya que un descenso del 5% en la velocidad media puede traducirse en una reducción del 30% en los accidentes mortales.

Liderazgo en Seguridad Vial: La importancia de generar liderazgos que influyan en la planificación y ejecución de políticas de seguridad vial, tomando como ejemplo la “Perspectiva Cero” adoptada por Suecia.

Diseño y Mejora de Infraestructuras Viales: Se destaca la necesidad de mejoras en la infraestructura vial, incluyendo aceras, barreras de seguridad y carriles para bicicletas, con el potencial de prevenir millones de muertes.

Norma de Seguridad de Vehículos: Se aborda la importancia de implementar tecnologías de seguridad en vehículos y democratizar su acceso para garantizar que todos los segmentos de la población se beneficien.

Vigilancia del Cumplimiento de Leyes de Tránsito: Se subraya la necesidad de leyes que obliguen el uso de elementos de seguridad y el cumplimiento de normas, respaldadas por medidas de control efectivas.

Supervivencia tras un Accidente: Se propone mejorar la atención a las víctimas mediante corredores para ambulancias, capacitación en primeros auxilios y una red de comunicación efectiva.

El estudio del Dr. Jorge Daniel Franco proporciona una base sólida para abordar la siniestralidad vial en el Gran Posadas. Las propuestas presentadas se alinean con estrategias exitosas implementadas en otros países, brindando un enfoque integral y multifacético para mitigar esta preocupante epidemia. La implementación efectiva de estas medidas requiere el compromiso de líderes, instituciones y la sociedad en su conjunto.

Este trabajo no solo ofrece un diagnóstico detallado de la situación actual, sino también una guía clara hacia soluciones que podrían salvar vidas y mejorar la calidad de vida de la población del Gran Posadas y, por extensión, de toda la provincia de Misiones.

Por último, realizó una revisión de modelos exitosos en el mundo sobre algunos modelos que han sido aplicados en otros lugares y que han demostrado su eficacia para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes o sus consecuencias.

Suecia y su Visión Cero: Suecia adoptó la Visión Cero, que busca eliminar por completo las muertes y lesiones graves en el tráfico. Esto ha involucrado mejoras en infraestructura, límites de velocidad más bajos y campañas de concienciación. Holanda y la infraestructura ciclista: Holanda es conocida por su extensa red de carriles bici, intersecciones seguras y medidas de diseño urbano que priorizan a los ciclistas y peatones, lo que ha reducido accidentes y promovido la movilidad sostenible. Nueva Zelanda y su enfoque hacia los peatones: Nueva Zelanda implementó medidas para proteger a los peatones, como reducciones de velocidad en áreas urbanas y mejoras en cruces peatonales, lo que ha disminuido los accidentes. Japón y la educación vial: Japón ha implementado programas educativos y de formación vial en las escuelas, lo que ha contribuido a una mayor conciencia de la seguridad vial entre los conductores jóvenes. Reino Unido y la seguridad en autopistas: El Reino Unido introdujo medidas como la instalación de barreras de seguridad, cámaras de vigilancia y sistemas de gestión de tráfico para reducir accidentes en sus autopistas. Australia y campañas de concienciación: Australia ha implementado campañas de concienciación públicas creativas y efectivas para promover comportamientos seguros en carretera, como el uso del cinturón de seguridad y la no conducción bajo los efectos del alcohol. Colombia y el programa «Salvavidas»: Colombia ha desarrollado el programa «Salvavidas», que se enfoca en la prevención de accidentes de tránsito mediante la educación vial, la capacitación de conductores y la promoción de prácticas seguras. Canadá y el uso de tecnología: Canadá ha adoptado tecnologías avanzadas como sistemas de detección de colisiones y semáforos inteligentes para reducir la probabilidad de accidentes y mejorar el flujo del tráfico. Alemania y la Ley de Prioridad Peatonal: En algunas zonas urbanas de Alemania, se ha implementado la «Ley de Prioridad Peatonal», que otorga a los peatones el derecho de paso en intersecciones sin semáforos, mejorando la seguridad para quienes caminan. Singapur y la gestión del tráfico: Singapur ha utilizado sistemas de gestión de tráfico y tecnologías de control de velocidad para regular y mantener un flujo seguro de vehículos en sus carreteras.