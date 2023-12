El economista Gerardo Alonso Schwarz señaló que las medidas de Milei representan “un buen cambio”

El economista Gerardo Alonso Schwarz habló sobre las medidas recientemente anunciadas por el presidente Javier Milei, subrayando la extensión y profundidad del decreto que marca un cambio significativo en la visión económica de Argentina.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-21-FMS-Gerardo-Alonso-Schwarz-Analisis-DNU-Milei-9.11.mp3

Gerardo Alonso Schwarz – FM Show

Según Schwarz, “los 30 puntos que anunció no es ni la mitad de todo el decreto. El decreto es extenso y muy abarcativo. No es completo, ya que anunció también que va a enviar varios proyectos de ley al Congreso, que tienen que ser tratados como ley, no como DNU”. En este sentido, sostuvo que la derogación de la ley de alquileres es una medida fundamental, debido a “que ha vaciado el mercado de inmuebles y ha hecho que los inquilinos no puedan alquilar”.

Por otro lado, afirmó que los acuerdos de precios, la ley de góndolas y este observatorio de precios no hicieron más que generar distorsiones. “Nunca funcionaron los acuerdos de precios, y tampoco funcionaron en estos últimos 20 años de historia argentina. Y ahora, justamente, a partir de esto, también se eliminan. Entonces, hay una serie de derogación de leyes que ha sido muy perversa para la economía argentina”, agregó.

Sin embargo, Schwarz consideró que hay un par de medidas del DNU que pueden resultar beneficiosas para la provincia. “Por ejemplo, la política de cielos abiertos con respecto a la navegación aerocomercial, pasajeros principalmente en la Argentina, ya que en una provincia turística, de esto nos vamos a beneficiar con seguridad, sobre todo en Iguazú, pero nos vamos a beneficiar con que haya mayor cantidad de oferta de vuelos en nuestro país”, señaló.

Con respecto a esto, indicó que no solamente los pasajes serán más baratos, sino que habrá mayor oferta de distintas aerolíneas: “Esto seguramente traerá para el Estado mayor cantidad de conectividad”, dijo el economista.

Por otro lado, sobre la derogación de la Ley de Tierras, anticipó que traerá inversiones extranjeras. “Habrá compras seguramente de tierras en algunos lugares donde haya disponibilidad y que haya proyectos interesantes”, agregó. En esta misma línea, remarcó que sobre todo en el sector forestal de Corrientes, debido a que en Misiones hay poco margen, llegarán más grupos inversores.

Tal vez te interese leer: El economista Gerardo Alonso Schwarz destacó las medidas para reducir el gasto público y dijo que crecerá la afluencia de compradores extranjeros

Respecto a la transformación de un Estado intervencionista a uno que permite mayor libertad para los actores privados, recordó que el presidente Milei siempre anunció que iba a ir en esta dirección. “Esta visión es un momento bisagra de la economía argentina donde estamos cambiando drásticamente la visión en base justamente al resultado, fue votado por el 56% de los argentinos, con lo cual es algo que se veía venir”, sostuvo Schwarz.

Finalmente, enfatizó que las medidas de Milei representan un cambio positivo en la dirección económica de Argentina, aunque subrayó la necesidad de un análisis detallado y la importancia del debate en el Congreso para convalidar estas transformaciones. “Me parece que es un cambio positivo. Tenemos que leer todos los artículos, todas las leyes, todos los incisos que son modificados, así que todavía necesitamos tiempo para esto. Hace apenas 12 horas fue anunciado y muy poco menos de tiempo fue publicado el texto. Así que tenemos que analizarlo punto por punto, pero en principio parece un muy buen cambio, en una buena dirección”, concluyó el economista.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023