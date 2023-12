El vocero presidencial afirmó que “Argentina radica en 100 de años de decadencia y hay cuestiones urgentes para atacar”

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó hoy la efectividad en la implementación del protocolo de orden público llevado adelante por el Gobierno Nacional y repasó algunas de las medidas anunciadas por el presidente, Javier Milei mediante el DNU “Las bases de la reconstrucción de la economía argentina”.

En conferencia de prensa, Adorni valoró los mecanismos de denuncias como la línea 134 y el esquema de comunicación para que “aquellos beneficiarios de planes comprendan que el intermediario ya no tiene más el poder de quitarles su beneficio social”. En tanto, afirmó que “la Argentina radica en 100 de años de decadencia y dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar”, y que el DNU “tiene por objetivo empezar a desarmar esas cuestiones”.

“A este éxito uno lo notó en varios aspectos: Recibimos más de 11 mil denuncias, y cuando uno compara estas denuncias con la cantidad de personas que participaron en esta marcha, estimamos que quienes participaron estuvieron en torno a las 3 mil personas, estamos muy contentos de haber recibido una cantidad tan importante de denuncias que más que triplicó el número de los propios participantes en la marcha”, continuó.

“Lo dijimos en más de una oportunidad y va a haber consecuencias. Estamos en el proceso de identificación de quienes incumplieron la ley y se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley, y en el caso de que sean beneficiarios de planes sociales, quitárselos tal como se ha prometido”, expresó el vocero presidencial.

Por otro lado, dijo que “el operativo tuvo un costo importante y este costo se le va a pasar a cada una de las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos no salió lograr que las vías de circulación estén liberadas para que podamos transitar en paz”.

“Ayer se firmó el DNU, llamado para “Las bases de la reconstrucción de la economía argentina. El presidente Milei, los ministros y todos los que pertenecemos a este gobierno, entendemos que el problema de la Argentina radica en 100 de años de decadencia y dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar como el déficit fiscal que es el principal problema de todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la Argentina”.

“De allí el paquete de medidas urgentes que se aplicaron hace unos días. Entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones y trabas en leyes y normativas que le ponen freno a la Argentina en materia de desarrollo y futuro. El DNU tiene el objetivo de empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le ha hecho tanto daño a la Argentina y que nos hizo daño a todos”, agregó Adorni.

“Argentina es un país que hace muchísimos años no crece, al menos una década que no genera empleo, tenemos 15% menos de PBI per Cápita que hace desde el 2011, está detenida en este no crecimiento significa cada vez más pobreza y subdesarrollo”, sostuvo.

“Entendemos que la política no puede digitar nuestras vidas. Un político no puedo decidir por nosotros qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, en que invertir o no invertir y esta es nuestra filosofía: terminar con las decisiones que deben ser nuestras que hoy están hasta ahora en manos del Estado”, expresó.

“El espíritu de este DNU, termina con esta idea de que un político tiene que indicarnos que es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Las decisiones tienen que ser propias y no digitadas por el burócrata de turno. En línea con esta filosofía es que estuvo diseñado el DNU y el resto de la política que se implemente en el gobierno del presidente Milei porque es decisión del presidente que todos seamos cada vez más libres”, culminó Manuel Adorni, vocero presidencial.