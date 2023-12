Javier Milei impulsó las SAD en el fútbol argentino: qué dice el estatuto de la AFA

El presidente de la Nación lanzó un mega DNU donde se incluye el proyecto para permitir las Sociedades Anónimas. Cual es la postura de los clubes y que dice la casa madre del fútbol argentino.

En la noche del miércoles, Javier Milei lanzó un mega DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que incluye un paquete de medidas entre las que se encuentra el proyecto para permitir a los clubes convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. De todas maneras, esto va en contra del estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, que no contempla a las instituciones privatizadas.

En el artículo 10 del estatuto de la AFA, el inciso 2 indica claramente que los clubes que sean invitados a formar parte de la entidad «deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro», pero además asegura que «la calidad de miembro termina por dimisión, expulsión, pérdida de los requisitos necesarios para su afiliación o disolución» para aquellos que acepten ser una SAD.

Milei aseguró que «el que se opone a las SAD está defendiendo negocios propios»

Al día siguiente a anunciar los decretos en cadena nacional, entre los que se encontraba el de las SAD, Javier Milei explicó que «damos la opción de que se amplíe el régimen de sociedades posibles. Es opcional. Si querés, podés seguir teniendo el club como lo tenés ahora», y además aseguró que «los que se oponen están defendiendo negocios propios», concluyó.

La AFA, en contra de las SAD: el Informe de Clubes 2022

En 2022, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un Informe de Clubes donde, en el apartado de Gobernanza y Administración, deja clara su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

«No consideramos que haya un modelo ideal de gobernanza, sí comprendemos que puede haber algunos parámetros para tener en cuenta. Pero nunca debemos olvidar que nuestros clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un deporte federado como el fútbol, pero que también cuentan con otras actividades deportivas, federadas y no federadas (muchas de ellas culturales), con gran contención social para su comunidad», asegura la AFA.

«Resulta difícil de entender cómo es posible que aún no valoremos completamente a nuestros clubes e intentemos seguir copiando modelos que no son aplicables a nuestras realidades. Hay muchos modelos de gestión en el mundo: Sociedades Anónimas Deportivas, sistemas mixtos, Asociaciones Civiles. Y gestiones malas, hay en todos esos modelos. Nadie puede garantizar que una SAD sea sinónimo de una buena gestión y que, en contrapartida, una asociación civil sea de una mala», completa.

Cómo es el modelo de SAD inglés que le gusta a Milei

Javier Milei, presidente de la República Argentina, había declarado en una entrevista en 2022 que le gusta el «modelo inglés», donde todos los clubes son SAD. «No les va mal. Tienen un espectáculo. ¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si ganás a River 5-0, es campeón del mundo, todo? ¿O preferís seguir en esta miseria, que tenemos cada vez fútbol de peor calidad?», aseguró.

Qué son las Sociedades Anónimas Deportivas

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) están orientadas hacia el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias. Los principales dueños de los clubes bajo este modelo son inversionistas. En este contexto, los socios no participan en la toma de decisiones relacionadas con la entidad deportiva, ya que la responsabilidad recae completamente en los accionistas, que pueden ser empresas, individuos o entidades, a través de la representación en un Consejo de Administración. Vale destacar que para respaldar sus operaciones, estos clubes pueden atraer inversiones extranjeras y tienen la opción de cotizar en bolsa como vías para financiar sus actividades.

En el modelo inglés en particular, las SAD llegaron poco tiempo después de la Premier League, a comienzos de Siglo XXI, no existen restricciones porcentuales, es decir, no hay un límite en la cantidad de inversores y titulares en las acciones de una sociedad-club.

Los clubes del fútbol argentino se opusieron a las SAD

Luego de que se viralizaran las declaraciones de Javier Milei en las redes sociales, la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino, desde el ascenso hasta la Primera División y entre los que se encontraban Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, emitieron diferentes comunicados manifestándose en contra de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas, algo que incluso está especificado en los estatutos. Tiempo después, hubo una votación en la AFA donde los 45 clubes presentes (Talleres, el único ausente) mantuvieron el rechazo.

