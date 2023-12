¿“Vamos ganando y pelean con el árbitro?”: la bronca de Lionel Scaloni en el entretiempo de la final ante Francia

El entrenador campeón del mundo protagonizó un episodio de calentura en plena final del mundo. El momento inédito vio la luz en el documental “Campeones: La Gran Final”, publicado en la plataforma de Star +.

En las últimas horas, comenzó a hacerse viral en las redes sociales un corte del ciclo Campeones, la gran final, emitido por la plataforma de streaming Star+. ¿El protagonista del video? El director técnico Lionel Scaloni, quien se fue muy ofuscado al entretiempo pese a estar arriba 2-0 en el marcador gracias a los goles de Lionel Messi -de penal- y de Ángel Di María.

En este fragmento se pudo ver una imagen poco conocida del estratega oriundo de Pujato, ya que se lo puede observar enojado por el accionar de sus dirigidos con el juez durante la primera parte del juego. “¿Vamos ganando 2 a 0 y se ponen a pelear con el árbitro?”, lanzó sin rodeos el entrenador en la zona de los vestuarios. Pese a este grito, su enfado prosiguió y lanzó un insulto al aire mientras se alejaba y Pablo Aimar buscaba calmarlo. “¡La puta madre que los parió!”, esbozó.

La CALENTURA de Lionel Scaloni en el entretiempo de la Final del Mundo. 😅🇦🇷pic.twitter.com/FglCy6LEyE — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 20, 2023

Antes de esta secuencia, el documental exponer una voz en off de Scaloni que manifiesta: “Siempre el que manda es el entrenador, eso es indudable. Y yo puedo decir a voz alta que acá me han dado plenos poderes para poder hacerlo. Pero también puedo decir que hablo con los jugadores, hemos buscado la manera para poder ganar”.

“Nos juntamos, charlamos y al final le buscamos la solución”, remarcó el DT en ese fragmento antes que la edición una sus palabras con la efusiva reacción que tuvo en las entrañas del Lusail segundos antes de arribar al vestuario El capítulo prosiguió con declaraciones del capitán Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister hablando sobre cómo es Lionel Scaloni como director técnico.

Luego de estrenar “Campeones, un año después”, la plataforma Star+ presentó en los últimos días Campeones, la gran final, una producción que se extiende por 57 minutos para repasar los pormenores del camino de Argentina hasta la coronación en Qatar en la voz de sus principales protagonistas. Al mismo tiempo, en el documental hay una entrevista con el delantero neerlandés Wout Weghorst, quien quedó inmortalizado por el “bobo” que le lanzó Lionel Messi.

Allí echa por tierra cualquier sospecha que intentaron instalar desde Europa sobre los arbitrajes y especialmente su ex entrenador, Louis van Gaal: “Siempre soy honesto, así que si fuera diferente lo hubiera dicho. Por supuesto uno escucha las cosas que se dicen. Pero no lo veo así. Anotamos el 2-2 a los 10 u 11 minutos de tiempo agregado con un tiro libre desde un lugar peligroso. De otro modo, no nos lo hubiesen dado. Al final, merecían ganar la Copa”.

Pese a que Argentina jugó una brillante final prácticamente durante todo el tiempo regular, sobre el final del cotejo Kylian Mbappé se encendió y con dos goles llevó la definición a tiempo extra. Lionel Messi nuevamente puso adelante en el marcador a la Albiceleste, pero el punta del Paris Saint Germain, con un penal a los 118 minutos, decretó el 3-3 definitivo. Por ende, todo se definió mediante una tanda desde los doce pasos.

Allí apareció la inmensa figura de Emiliano Dibu Martínez (como sobre el cierre del encuentro en un mano a mano contra Randal Kolo Muani), vital para intimidar a los franceses Kingsley Coman y Aurelien Tchouameni. Los lanzadores de Argentina, en cambio, fueron infalibles: Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel.

