Insólito: un intendente se negó a realizar el traspaso de mando y cuando ingresaron a su despacho tenía un jacuzzi

La intendenta de Anisacate, en Córdoba, se encontró con la sorpresa al llegar a su nueva oficina. El peronista Ramón Zalazar gobernó 24 años consecutivos y ensayó una curiosa explicación.

Sin transición previa, en Anisacate, un pueblo de Córdoba distante a 40 kilómetros de la capital provincial, cuando la nueva intendenta Natalia Contini llegó a la Municipalidad después de 24 años de gestión del peronista Ramón Zalazar se encontró una sorpresa: el jefe comunal se había instalado un jacuzzi.

En medio de fuertes denuncias de la jefa comunal sobre el estado de las cuentas municipales y el nombramiento de «toda la planta política en el lugar de empleados permanentes del municipio», la aparición del jacuzzi fue la imagen que sacudió al pueblo.

Con la ley que impidió las reelecciones en las intendencias de la provincia de Córdoba, Natalia Contini destronó a Zalazar con el 37,36% contra el 36,89% del intendente.

Según Contini, el jefe comunal derrotado se negó a hacer la transición y se encontraron con el panorama al ingresar al municipio.

«Veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden. Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, dijo Contini a Telefe Córdoba.

Contini, que pertenece al Frente Amplio de Luis Juez, había remarcado en campaña electoral que reemplazaría una estatua de Néstor Kirchner en el municipio por una del médico René Favaloro. «Lo dijimos, lo haremos, incluso lo consultaremos de manera digital. Porque no vamos a repetir lo que nos pasó como vecinos de no ser consultados», anticipó en junio, tras ganar las elecciones.

«Los vecinos nos decían, en la campaña, que no se sienten representados por la estatua de Kirchner, que representa lo que está mal en política, que representa la corrupción. Por eso propusimos reemplazarla», afirmó Contini, que ahora se encontró con otra polémica.

La curiosa explicación del intendente saliente

Zalazar ensayó una explicación cuando el video del jacuzzi se volvió viral. Asegura que es una casa que la Municipalidad alquiló para ampliar la Comuna y que su despacho funcionaba en lo que era el dormitorio principal, con ese jacuzzi. «Es una casa grande, cuando llegamos nos pareció espectacular y en diciembre de 2022 nos mudamos», dijo Zalazar a ElDocetv.

«Es una casa con muchas comodidades. Mi escritorio estaba en la habitación principal, muchas de este estilo tienen jacuzzi y baño privado», remarcó el ex intendente.

A su vez, señaló que nunca tuvieron intención usar el jacuzzi y que «se usaba para poner algunas cosas de depósito hasta el momento en que tuvimos que entregar todo. Nunca le pusimos agua, el dueño sabe que lo que digo es cierto».

Tal vez te interese leer: Denunciaron a Espert por impulsar “cárcel o bala” para los dirigentes piqueteros

La «motosierra» de la nueva intendenta en Anisacate

«Ramón Zalazar inició un proceso que impidió que tuviéramos una transición, que pudiéramos acceder a la información del municipio, y que nuestros equipos técnicos trabajarán en conjunto», dijo la nueva intendenta de Anisacate, Natalia Contini, al hablar del traspaso de mando con Radio Tortuga.

«Fueron tomando una serie de decisiones, preparando el territorio para que nuestra gestión detonara al asumir», destacó la nueva jefa comunal y aseguró que dejó una deuda de 90 millones, personal «en negro» y cargas patronales pendientes.

«Esto lo hicieron con toda la intencionalidad de que un Estado no sea viable en manos de otro gestor más que en las propias,de hecho, hay manifestaciones que el señor Zalazar ha realizado en reiteradas ocasiones antes los medios diciendo que no íbamos a poder pagar sueldos ni aguinaldos», recordó.

Y se quejó: «Bueno señor Zalazar, usted tenía razón, dejó una deuda de 90 millones en sueldos, más de 80 personas que están en negro que no se les había pagado los sueldos de noviembre, todas las cargas patronales pendientes, cuotas alimentarias que correspondían a retenciones de sueldo de los empleados, que les hicieron las retenciones, pero no le depositaron a las mamás».

El Gobierno porteño coordinó con Nación el protocolo para la primera marcha piquetera: cómo será el operativohttps://t.co/ar2Wv1iK0e — misionesonline.net (@misionesonline) December 19, 2023

Fuente: Clarín