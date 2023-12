Todo aquel que se sienta amenazado por algún puntero de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, remarcó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Como antesala de la marcha piquetera convocada para mañana en Buenos Aires, el gobierno nacional habilitó en las últimas horas la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales.

“Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”, señaló hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Vamos a tomar cada una de las denuncias y van a ser atendidas y analizadas, caso por caso. No van a quedar en la nada. Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio”, destacó el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa.

Y agregó: “La decisión es concreta, que aquel que necesita la ayuda la siga recibiendo, pero no estamos dispuestos a que el puntero, intermediario, el dueño de la organización, en el medio haga un negocio propio o le quite el beneficio al que más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en la Argentina”.

Fuente INFOBAE

