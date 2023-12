Empresario del sector cárnico consideró que la desregulación de exportaciones propuesta por el Gobierno nacional “va a reactivar el agro”

Abel Motte, empresario del sector cárnico en la provincia, apoya la desregulación en la exportación de carne por su potencial para generar empleo y mejorar la competitividad internacional de Argentina. Además, destacó la importancia de abordar la evasión fiscal y la necesidad de innovar en la agroindustria con el objetivo de transformar materias primas en productos de mayor valor.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/12/12-18-Rep-Abel-Motte-desregulacion-impacto-en-la-carne-exportacion-8.56.mp3

Abel Motte- República

La propuesta de desregulación en la exportación de carne propuesta por Fernando Vilella, el recién nombrado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mantiene en vilo a los empresarios del sector y también a los consumidores.

Al respecto, Motte expresó que «la desregulación es permitir que se exporte todo eso demandado por el extranjero. Permanentemente, la carne, al ser un producto tan sensible de la sociedad, le fueron poniendo barreras para exportar y esto hizo que se deje de exportar, ya que si exportamos van a quedar cortes económicos en la Argentina”.

En este sentido, consideró que las barreras impuestas a la exportación de carne habían afectado negativamente a la industria, y expresó su optimismo sobre la desregulación como una oportunidad para generar empleo. “Estas medidas van a reactivar el agro”, opinó.

“Estoy conforme con la desregulación, porque no es un exportador. Son la cantidad de miles y miles de argentinos que van a tener posibilidad de trabajar. En la industria cárnica, particularmente, no se exporta el animal vivo, se exporta en caja y en cortes. Eso hacían los argentinos que hoy han perdido el trabajo”, sostuvo.

Al abordar las regulaciones vigentes, Motte proporcionó ejemplos concretos: «Había cortes que no se podían exportar. Directamente no se podían exportar». Asimismo, explicó que algunas pulpas y los asados, están limitados en términos de exportación, lo que afecta la competitividad internacional de la carne argentina.

Motte también se refirió al valor del dólar, como una de las principales problemáticas para exportar. «El valor del dólar estaba fijado, por lo tanto los precios internacionales estaban tres veces por debajo del precio de Uruguay, Paraguay y Brasil».

De esta manera, subrayó la necesidad de corregir estas distorsiones para mejorar la competitividad de la industria ganadera argentina y también generar puestos de trabajo. “Por eso hoy esos tres países nos superan en exportaciones per cápita. Brasil nos supera en volumen, pero per cápita, tanto Uruguay como Paraguay, nos superan ampliamente en exportaciones y han crecido en la ganadería. Nosotros seguimos teniendo el mismo ganado que hace 20 años, porque no es negocio producir. Y eso significa la pérdida de puestos de trabajo”.

En cuanto a los beneficios de la desregulación, afirmó que con «la exportación, quedan cortes en la República Argentina mucho más baratos de lo que son hoy. Porque quedan subsidiados privadamente por los márgenes que tiene el comercio exterior. Esto significa una oferta de cortes mucho más económicos de lo que sale en el mercado interno”.

Por otro lado, Motte ponderó la relevancia del desarrollo de la agroindustria en el país, considerando que en lugar de exportar materias prima como la carne o el aceite, Argentina debe comercializar aceite o hamburguesas, ya que tienen valores totalmente distintos.

Respecto a cómo quedará el mercado interno de la carne si se abren las exportaciones, el empresario aseguró que habrá una corrección de precios, debido a que estarán disponibles ofertas de cortes puntuales de acuerdo a lo que salga al exterior.

Otra cuestión abordada por Motte es la evasión impositiva, pues según señaló hay 55% de evasión hoy en el país. “Los organismos de control fiscal están adentro de la oficina cuando tienen que estar en la calle, controlando la evasión. La evasión no tiene registro. Lo que tiene registro es la operatoria formal. Hay que atacar la evasión. 55% de evasión significa duplicar los ingresos”, argumentó.

Por último, expresó su desacuerdo con los acuerdos de precios entre grandes superficies comerciales. «Esto es un arreglo entre las grandes superficies comerciales y no llega a la provincia de Misiones en términos generales», advirtió. No obstante, abogó por medidas alternativas, como la eliminación del IVA en cortes de fiesta, que favorecerían a los comercios locales.