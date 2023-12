Se sorteó la Copa Argentina 2024: así quedó el cuadro completo

El torneo más federal del país ya conoce el camino de su duodécima versión. Boca se medirá ante Central Norte de Salta, mientras que River lo hará ante Excursionistas. Los principales clásicos del fútbol argentino se jugarán solo en una final.

La Copa Argentina 2024 será la 14° edición de la competición, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y la 12° de su nueva etapa. En el predio de la AFA se sorteó el camino de los 64 equipos participantes que irán en busca de la consagración que les permita clasificar a la Copa Libertadores 2025.

Los equipos históricamente antagónicos fueron separados, quedando en diferentes lados. Por lo cual, a la hora de hablar de los grandes clásicos (River vs. Boca, Independiente vs. Racing, San Lorenzo vs. Huracán, Estudiantes vs. Gimnasia, Central vs. Newell’s, Unión vs. Colón, Talleres vs. Belgrano y Lanús vs. Banfield), sólo se darán en una final.

Pero sí habrá algunos cruces bien picantes, con historia. Y, conforme al desarrollo del certamen, se podrían dar otros en las sucesivas rondas. En 32 avos podemos encontrar un Tigre vs. Chacarita, Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan, Lanús vs. El Porvenir. Continuando con las llaves, en octavos se cruzarían Argentinos vs. Platense, San Martín de Tucumán vs. Atlético Tucumán en cuartos.

En esa misma instancia de cuartos, San Lorenzo (en octavos podría toparse con Vélez) vs. Independiente y, en semis, uno de ellos contra Boca. En semis, del otro lado, también podrían enfrentarse Racing vs. River.

El cuadro completo de la Copa Argentina

Boca vs Central Norte

River vs Excursionistas

Racing vs San Martín de Burzaco

Independiente vs Deportivo Laferrere

San Lorenzo vs Independiente Chivilcoy

Huracán vs Villa Mitre

Estudiantes vs Argentino Monte Maíz

Gimnasia vs Centro Español

Rosario Central vs Douglas Haig

Newell’s vs Midland

Argentinos Juniors vs Gimnasia y Tiro

Vélez vs Sportivo Las Parejas

Lanús vs El Porvenir

Banfield vs Ciudad de Bolívar

Unión vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza Colón vs Los Andes

Talleres de Córdoba vs Agropecuario

Belgrano vs Mitre de Santiago del Estero

Independiente Rivadavia vs Argentino de Quilmes

Godoy Cruz vs San Martín de San Juan

Arsenal vs Estudiantes de Río Cuarto

Defensa y Justicia vs Atlético Rafaela

Deportivo Riestra vs Comunicaciones

Barracas Central vs San Miguel

Atlético Tucumán vs Defensores de Belgrano

Central Córdoba vs Quilmes

Platense vs Olimpo

Tigre vs Chacarita

Deportivo Maipú vs Juventud Unida de San Luis

Instituto Atlético Central Córdoba vs Talleres de Escalada

Sarmiento vs Temperley

Almirante Brown vs San Martín de Tucumán

Fuente: TyC Sports y Olé