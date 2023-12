El ingeniero electricista Eduardo Soracco, hizo referencia a los desafíos actuales en materia de consumo eléctrico en los hogares y brindó consejos para ahorrar energía. Destacó la importancia de reconsiderar nuestros hábitos y adaptarnos a la nueva realidad de la eliminación de los subsidios energéticos, una situación que, según él, tiene raíces profundas.

Según el ingeniero, uno de los problemas fundamentales es la falta de conciencia sobre el verdadero costo de la energía. Durante años, los subsidios mantuvieron bajos los precios, llevando a las personas a no valorar el consumo energético y a no invertir en equipos más eficientes, señaló. Y agregó, que: «Las personas se han acostumbrado a que el costo energético no sea elevado. Por lo tanto, nunca se interesaron en tener equipos de mayor eficiencia».

La entrevista también abordó la problemática de las pérdidas energéticas en las viviendas, especialmente en regiones como Misiones, donde el cambio climático está generando condiciones más extremas. Soracco explicó que las viviendas no han sido construidas teniendo en cuenta este nuevo panorama climático, lo que resulta en pérdidas térmicas significativas.

En relación con esto, el ingeniero detalló: «Las ventanas deberían tener doble vidrio, como también en el sur, para evitar las pérdidas energéticas. Las viviendas deben tener una arquitectura bioclimática ya preparada». Asimismo, recomendó soluciones prácticas, como el uso de cortinas oscuras durante el día para controlar la entrada de temperatura por las ventanas.

También abordó la importancia de la tecnología en la gestión del consumo energético. Mencionó la falta de medidores inteligentes a nivel nacional como una limitación para implementar tarifas más dinámicas y favorecer el ahorro. Explicó que, en otros países, la implementación de medidores inteligentes ha permitido a las personas aprovechar tarifas más bajas en momentos estratégicos.

El ingeniero destacó que el stand by de los electrodomésticos representa aproximadamente el 5% del consumo y sugirió el uso de la domótica para optimizar su encendido y apagado, evitando así un gasto innecesario.

En conclusión, Soracco resaltó la necesidad de una mayor conciencia sobre el consumo energético y la importancia de adaptarse a las nuevas realidades económicas y climáticas. Sus consejos, que van desde la mejora en la eficiencia de las viviendas hasta el uso inteligente de la tecnología, ofrecen un camino práctico para enfrentar los desafíos actuales y ahorrar energía en los hogares.