Síndrome de Burnout: estrategias clave de la Asociación de Recursos Humanos de Misiones para afrontar el estrés laboral y crecer profesionalmente

Leandro Schneeberger, miembro de la Asociación de Recursos Humanos de Misiones, brindó estrategias efectivas para manejar el estrés crónico y la incertidumbre en el ambiente laboral. Los prácticos consejos se desprenden de una encuesta realizada recientemente a trabajadores de Latinoamérica que reveló preocupantes resultados.

La encuesta recibida por el especialista en Recursos Humanos de la provincia hace aproximadamente un mes, expone que el 94% de la población activamente laboral muestra síntomas de estrés continuo o de lo que se conoce como “Síndrome de Burnout”. Según la Organización Mundial de la Salud, este padecimiento, también denominado “Síndrome del Quemado”, impacta en la productividad y la eficiencia del trabajador, aumentando la propensión al error.

«Actualmente nos encontramos en una situación de incertidumbre a nivel país y a nivel laboral con lo cual desde el área de recursos humanos tenemos diferentes programas que podemos implementar en las empresas para bajar este tipo de incertidumbre”, explicó.

En la misma línea, Schneeberger indicó que dicho síndrome generalmente surge «cuando no tenés adaptación al cambio, cuando carecés de habilidades de adaptarte al cambio, cuando no sabés manejar la incertidumbre, cuando la compañías no tienen una comunicación fluida y clara con el empleado».

Respecto a las soluciones esta problemática, el integrante de la ARHM señaló que existen protocolos y acciones concretas. «Yo lo que desarrollo son capacitaciones en las diferentes compañías para justamente trabajar sobre cuestiones de trabajo en equipo, cuestiones relacionadas al bienestar», mencionó. Además, destacó el papel nodal de la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades blandas que ayudan a enfrentar la presión y la incertidumbre.

En relación con el rol particular del empleado cuando enfrenta una dificultad de esta índole, recomendó buscar contención en los equipos y desarrollar una comunicación efectiva con los superiores. «Qué mejor que tu jefe te pregunte cómo te sentís, qué te pasa y esté pendiente de cómo vos de alguna manera estás mostrando algún tipo de síntoma», dijo, abogando por una mayor empatía en el ambiente laboral.

De esta manera, Schneeberger describió las consecuencias de no tratar este síndrome cuando afecta a algún empleado. “Impacta en la productividad, en la retención de los talentos, hace que la gente no quiera estar en las empresas. Es una patología bastante silenciosa, hay que visibilizarlo y mostrar que no es un síntoma de debilidad pasar estrés”

Por ello, instó a desarrollar la capacidad de resiliencia y generar ambientes de trabajo donde primen el apoyo mutuo y la comunicación, tanto entre compañeros como con los superiores.

