Leandro N. Alem | Jorge Ratoski volvió a cantar en un escenario en la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral 

El cantante oriundo de Cerro Azul volvió a subirse a un escenario durante la quinta noche de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Leandro N. Alem. Invitado por Cristian Wagner y Banda La Ruta, Ratoski reafirmó su conversión a la fe cristiana e interpretó "La gloria de Dios" de Ricardo Montaner.

Este sábado se vivió la quinta jornada de la festividad navideña que congregó a vecinos y turistas que se acercaron a Leandro N. Alem para disfrutar de talleres navideños, el desfile de carrozas y la presentación musical de Diana Amarilla, Cristian Wagner y Banda La Ruta, y Axel.

A pesar del sofocante calor, el predio se encontraba lleno y llegado el momento de que Cristian y la Ruta subieran al escenario, algunas personas advirtieron la presencia de Jorge Ratoski, el cantante misionero que gozaba de gran fama por su gran trayectoria en la música regional, y que en el año 2020 abandonó la música al convertirse a la fe cristiana.

Sin embargo, Ratoski fue invitado a subir al escenario y compartir una alabanza con el público, por lo que interpretó “La gloria de Dios” de Ricardo Montaner. “Muchos me preguntan si extraño los escenarios y yo digo que no, porque el Señor me preparó para este tiempo que estoy viviendo. Pero Él me regaló esta noche para compartir con ustedes y decirles que Jesús los amá”, indicó desde el escenario, recibiendo también la aprobación del público.

Luego, cantó “Navidad en Alem”, aquella canción que compuso en el 2019 y habla del espíritu navideño que invade y embellece la ciudad cada vez que se celebra la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. Tras finalizar, recibió la primera distinción hacia la trayectoria destinada hacia un artista local.

La noche continuó con el show de Cristian y Banda la Ruta, y Axel, quien hizo vibrar y bailar a todos los presentes con sus hits como “Amo”, “Celebra la vida” y “Somos uno”. El evento culminará esta noche con el desfile de carrozas y la presentación de bandas de rock cristianas.