Dengue: ante el récord de casos en el país llaman intensificar el trabajo mancomunado entre el Estado y los vecinos

El dengue es una enfermedad endémica presente en la región desde hace varias décadas y es transmitido por la picadura del mosquito conocido como Aedes Aegypti. En Misiones a pesar del trabajo que realizan el Ministerio de Salud provincial y los equipos municipales, en la última semana hubo dos personas que fallecieron por este virus, una beba de solo cinco meses y una mujer de 39 años.

La OPS y el Ministerio de Salud de la Nación declararon que estamos viviendo una cifra récord de contagios a nivel regional, y las expectativas son de que incluso la situación pueda empeorar.

Ante este panorama, las autoridades locales intensificaron en las últimas semanas las acciones de prevención. Por caso la semana pasada la Municipalidad de Posadas, en conjunto con el Ministerio de Salud de Misiones, iniciaron una intensa campaña casa por casa contra el dengue, con el foco puesto en la identificación de casos, educación vecinal y acciones preventivas como limpieza y fumigación.

En diálogo con Misiones Online, el doctor Danielo Silva, Subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental de la provincia, dijo que de acuerdo a los últimos datos, actualizados al viernes, permanecían en el sistema de salud local, tres pacientes internados, pero ninguno en terapia intensiva.

Hoy por hoy se están efectuando operativos de descacharrado en diversos barrios, ayer sábado por ejemplo, se trabajó en el barrio A- 32, la semana pasada se realizaron visitas casa por casa en diferentes sectores de la ciudad. Estas visitas comprenden que operarios municipales, con camiones de la comuna, recojan los elementos en desuso (residuos

voluminosos) que muchas veces los vecinos tienen en sus casas, y que pueden servir como criaderos del mosquito (al recolectar agua de lluvia). También se habla con los habitantes de esos lugares para explicarles las medidas de prevención, entre las que se destacan evitar que se junte el agua afuera de su vivienda (patio) y dentro (floreros), ya que el Aedes se cría en esos sitios y la limpieza rutinaria de bebederos de animales y cuidado de las piletas o piscinas, muy comunes en esta época de calor. Además de la utilización de repelentes, y si es posible mosquiteros.

Silva recalcó que es muy importante que ante los primeros síntomas: como la fiebre alta, dolor de cabeza, o de cuerpo, en algunos casos sarpullido, dolor detrás de los ojos (retro ocular), también vómitos en ciertas ocasiones, no hay que auto medicarse, sino que se debe acudir al médico y que sean los profesionales de la salud los que evalúen el caso.

Esta visita al centro de salud es fundamental, porque allí se elaborará la ficha epidemiológica que luego permitirá realizar en la vivienda de la persona, y en los alrededores, lo que se conoce bloqueo sanitario (fumigación).

Hay que saber que no todas las personas que se contagian de dengue, presentan síntomas, y que hay dos serotipos de la enfermedad, Den 1 y Den 2 en circulación en Misiones. “Si una persona tuvo dengue anteriormente (se haya enterado o no) y se vuelve a contagiar del mismo serotipo, no ocurrirá nada porque su cuerpo ya tiene inmunidad para esa variedad de la enfermedad, pero si se contagia de otro serotipo, hay muchas chances de complicación” explicó el médico.

En el caso de la beba de cinco meses que falleció hace algunos días atrás en Posadas, hay que saber que al tratarse de una menor de corta edad, el sistema inmunitario no está desarrollado completamente, lo que favorece las complicaciones que produce el virus. Por eso es importantísimo extremar los cuidados de los niños, utilizando mosquiteros para las cunas, espirales o tabletas termo evaporables que ahuyenten los mosquitos. En el caso de la paciente de 39 años, lamentablemente ya llegó en muy mal estado al sistema de salud público, indicó el profesional.

El país y la región se encuentran ahora en uno de los momentos más complicados en lo que hace a la enfermedad, producto de varios factores, entre ellos la atípica cantidad de lluvias que cayeron en los últimos meses. De acuerdo a información de Ministerio de Salud de la Nación, y la Organización Panamericana de la Salud, el dengue superó los 132 mil casos en 2023, además de los registrados al final de 2022. Y también se contabilizaron 66 fallecidos.

La autoridad sanitaria publica semanalmente el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el cual admite en su última notificación que “el brote epidemiológico de dengue del año 2023 es el mayor registrado tanto en magnitud, como persistencia en comparación con los brotes epidemiológicos de las temporadas 2015/2016 y 2019/2020″. Y confirma que durante las últimas 4 semanas persiste la notificación de casos autóctonos y en investigación en las provincias de la región del NEA, donde los contagios ya superan las 1000 personas. A nivel regional, en 2023 se batió un lamentable récord en la región de las Américas: se registró la mayor cantidad de casos confirmados de personas con el dengue.

Entre los 46 países y territorios que notifican, 43 tuvieron casos de dengue se reportaron 4.150.724 casos confirmados desde enero pasado, según publicó la semana pasada la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esto significa el mayor número de casos en un año que se haya registrado desde 1980. Del total de casos, 6.622 se reportaron como graves. Se informaron 2.025 muertes por dengue.

El Subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental de la provincia, resaltó que es esencial que los vecinos cuenten con la información correcta de que el mosquito es domiciliario y peri domiciliario, es decir que aunque tenga los cuidados correctos en su casa, para que no haya criaderos, los mosquitos que transmiten la enfermedad pueden volar desde casas vecinas.

Hay horarios en los que se debe tener más cuidado, porque son en los que más pica el mosquito. Lo hace principalmente durante el día, tanto en espacios interiores como exteriores. Son activos durante las dos primeras horas cuando sale el sol y varias horas antes del atardecer, pero pueden picar de noche en zonas bien iluminadas.

La provincia de Misiones se encuentra en un espacio geográfico entre países con alta circulación de la enfermedad, como son Paraguay y Brasil, y existe una fluida relación entre los habitantes locales y los de estos países, por diversos motivos. Eso favorece aún más la posibilidad de contagios. Por eso es absolutamente indispensable el control y prevención de la enfermedad y tener claro que estos no dependen solo del trabajo del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, sino que dependen mucho de la acción y el compromiso de todos los vecinos, en el cuidado de su casa, tanto en el interior, como el de su patio.

También te puede interesar: