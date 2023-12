INYM | “Lo correcto era mantener la resolución de vicepresidencia hasta tanto Nación defina un nuevo presidente”, afirmó Ricardo Maciel

El representante del Gobierno de Misiones en el INYM, Ricardo Maciel, se mostró disconforme con la decisión que adoptó el directorio del mencionado instituto que lo desplazó de la vicepresidencia para poner en ese lugar al productor Jonás Peterson, que quedará provisoriamente como presidente tras la renuncia de Juan José Szychowski.

Ricardo Maciel – República

La renuncia de ahora diputado provincial, Juan José Szychowski, a la presidencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) disparó una polémica por la sucesión. Ricardo Maciel, representante de Misiones en el INYM, había sido designado como vicepresidente por Szychowski y tras la renuncia del ahora diputado era el señalado para hacerse cargo de la presidencia del instituto, al menos hasta que Nación designe a un nuevo titular en ese organismo.

Pero un grupo de directores propuso revocar el cargo de vicepresidente y nombrar como presidente temporario al representante de la producción Jonas Peterson.

Maciel entiende que la revocación de su cargo contradice un antecedente legal, carece de respaldo legal y se efectuó de manera cuestionable, alterando la sucesión jerárquica definida en la ley, el decreto parlamentario y el estatuto del organismo.

La controversia se centra en el procedimiento administrativo adoptado por el directorio para la revocación del cargo. Maciel señaló que “el directorio no tiene autoridad para designar la máxima autoridad de su organismo. Lo correcto era mantener la resolución de vicepresidencia hasta tanto Nación defina un nuevo presidente y allí sí estaba en mi ánimo presentar la renuncia para que el presidente pueda elegir quien considera de su confianza como para llevar adelante el destino del organismo”.

En esta línea, explicó que el INYM cuenta con un total de doce directores, de los cuales once representan a diferentes sectores como la industria, los productores, los secaderos, los trabajadores rurales y las cooperativas. Sin embargo, en el caso de la representación nacional, la ley no faculta al gobierno nacional para designar un suplente. En este sentido, agregó que “si planteé y objeté por el procedimiento legal administrativo que considero no se ajustaba a lo que la ley determina”.

Por esta razón, “la ley dice que el presidente, que es el representante del gobierno nacional, elige entre los integrantes del directorio un suplente que va a ocupar el cargo de vicepresidente”, dijo Maciel. Esta disposición busca garantizar la continuidad operativa y de toma de decisiones en el organismo en caso de cualquier eventualidad con el presidente designado.

Por otro lado, enfatizó la importancia del INYM como una herramienta esencial para equiparar la posición de los pequeños productores frente a grandes compradores, subrayando la relevancia de mantener la continuidad operativa del organismo para asegurar la estabilidad en la cadena productiva. “Consideramos al INYM una herramienta fundamental para poder equiparar la fuerza de pequeños productores ante un comprador concentrado. Más allá de esta gestión macroeconómica, hubo una mejoría. Y defendemos la herramienta como artículo del organismo, ojalá se prosiga en esta línea”, señaló.

En este sentido, respecto a las acciones futuras, Maciel expresó la necesidad de una pronta resolución para garantizar el funcionamiento del INYM, solicitando la designación de un nuevo presidente por parte del gobierno nacional. También mencionó intentos previos de resolver la situación mediante diálogo con representantes de Buenos Aires, sin éxito hasta el momento.

Aunque se espera una resolución pronta y efectiva, la situación actual deja en suspenso el normal desarrollo de las actividades del INYM. “Esta resolución que se emitió ayer es suficiente para que las firmas se habiliten. Y si no se habilita, ahí sí estamos en un gran problema prácticamente de inmovilidad del organismo. Hasta tanto, Nación designe, entendiendo que el lunes tenemos una designación de presidente ya se hacen los trámites correspondientes”, agregó Maciel.

Se espera que la designación de un nuevo presidente por parte del gobierno nacional pueda brindar una solución y restaurar la estabilidad institucional en el INYM. “Apostamos a que siga como venía funcionando, por supuesto que la línea política nacional que prevalece no está dentro de su espera regular a una cadena productiva. Y estamos atentos a ello”, concluyó Maciel.

