Tras subas de precios del 45% en diciembre e incertidumbre por los convenios, farmacias racionan la venta de medicamentos a los afiliados al PAMI

En medio de un escenario económico desafiante que se vive en Argentina, farmacéuticos de Posadas aseguraron que tienen que racionalizar la venta de remedios a los afiliados del PAMI. María Emilia Millán, propietaria de una reconocida farmacia capitalina, se refirió a los aumentos de precios y las dificultades que enfrenta el sector.

Según explicó Millán, comenzaron a racionalizar la venta de medicamentos a afiliados del PAMI, dado el desfasaje de precios y la incertidumbre tras el cambio del gobierno nacional. “Hasta que no se pongan de acuerdo los convenios de PAMI con el nuevo gobierno, no podemos vender medicamentos porque no tenemos precio fijo”, explicó.

Aumentos de precios

Los medicamentos no quedaron exentos a las recientes subas indiscriminadas de precios que recorrieron el país. En este sentido, la comerciante explicó que tratan de no aplicar las subas directamente, pero los números no dan a favor de ellos.

“En lo que va del mes de diciembre tuvimos aumentos que fueron de 30% y también por los avances ya se espera un 15% más, a lo que estaríamos cerrando diciembre con un 45%; esto nos afecta a nosotros y hacemos lo que podemos”, señaló Millán.

Además, mencionó que “es una cuestión de supervivencia, tanto para el comerciante como para nuestros clientes que necesitan los medicamentos”, enfatizó María Emilia.

Ante las dificultades financieras, Maidana compartió las ironías y comentarios desalentadores que enfrentan a diario. “Ellos directamente, o sea irónicamente, ya te dicen cuánto me van a matar”. Sin embargo, también reconoció que la población comprende la necesidad de ajustes y aumentos en medio de las circunstancias económicas actuales.