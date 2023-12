Martín Lousteau fue elegido como el nuevo presidente de la UCR

Un plenario de dirigentes definió que Martín Lousteau presida el partido radical, en un período clave de definiciones sobre su relación con el actual gobierno.

El senador Martín Lousteau será el nuevo titular de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, luego de un plenario de delegados que decidió que el dirigente porteño sea el reemplazo del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Se trata de otra muestra del crecimiento de la influencia del sector referenciado con Evolución Radical, que la semana pasada logró imponer al cordobés Rodrigo de Loredo como presidente del bloque de diputados del radicalismo.

El encuentro, realizado en la sede del Comité Nacional de la UCR en la ciudad de Buenos Aires, terminó dándole la presidencia del partido hasta el 2025 por el voto de 68 de los 106 delegados representantes. El otro referente que competía por la titularidad del radicalismo era el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien contaba con el respaldo de otro mandatario de peso: Alfredo Cornejo, de Mendoza.

Los delegados estaban distribuidos entre dirigentes de la Juventud Radical, la Franja Morada, los Trabajadores Radicales y el Foro de Intendentes, más cuatro representantes por provincias. Pese al interés de Valdés, existía un consenso generalizado en que la presidencia del partido quede en manos de Martín Lousteau, en un momento que la UCR quiere constituirse como referencia de la decena de gobernador de Juntos por el Cambio. «El radicalismo tiene expectativas de trabajar fuerte y consolidar una alianza y un frente político para las elecciones de 2027», sostuvo en esa línea Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe.

Primeras declaraciones de Martín Lousteau como presidente de la UCR: «El ajuste es malo»

El senador Martín Lousteau asume la presidencia de la Unión Cívica Radical en medio de las definiciones de las alianzas que necesita La Libertad Avanza para garantizarse gobernabilidad y consensos legislativos que le permitan avanzar en su plan de gobierno. En ese marco, y si bien respaldó la iniciativa libertaria en la última sesión del Senado, Lousteau deberá coordinar el vínculo de su partido con el oficialismo, un rol fundamental que trasciende el Congreso y se sustenta en la sostenibilidad de las economías provinciales.

Al finalizar el Comité Nacional de la UCR, el senador nacional dio declaraciones a la prensa en donde criticó a los anuncios económicos de Luis Caputo: «Nunca hay una sola alternativa para hacer las cosas. Estamos viendo que estas medidas tienen un costo enorme sobre la gente. El esfuerzo que se le pide a la gente debe redundar en un plan de estabilidad. Argentina así no da para más». «Si no hay un plan de estabilización de verdad, el esfuerzo se va en que no cambiamos cómo funciona la Argentina», entendió.

Luego de señalar su oposición a la reforma del sistema jubilatorio y calificar de «una fuerte contradicción» la posición oficialista sobre la reinstauración del impuesto a las ganancias, aseguró que «nosotros tenemos una visión propia acerca de cómo se tiene que gestionar el Estado» y afirmó que la UCR «no forma parte de un cogobierno» con La Libertad Avanza.