Desde la CESANE afirman que aunque la suba del combustible «ayuda a la actividad de los estacioneros», la mayor ganancia es percibida por petroleras

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Noreste (CESANE), compartió su perspectiva sobre los recientes aumentos en los precios de los combustibles. Señaló el impacto que implica para las estaciones de servicio destacando que puede generar faltantes e inclusive disminución de la venta.

Faruk Jalaf – FM Tupambaé

Jalaf señaló que las recientes subidas de precios, lideradas inicialmente por Shell y seguidas por otras marcas como YPF y Axion, benefician principalmente a las grandes petroleras. «El aumento en líneas generales sigue siendo para las grandes petroleras. Nosotros solamente vemos el mismo porcentaje», afirmó, haciendo hincapié en que el incremento de precios es una respuesta a un retraso significativo en el sector.

Asimismo, el presidente de la CESANE describió una situación compleja donde los combustibles argentinos se convierten en un atractivo para países vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, a pesar de las dificultades logísticas que implica para estos adquirirlo. Esto sucede debido a la diferencia de precios entre Argentina y sus países limítrofes.

Sin embargo, Jalaf señaló que a pesar de los aumentos, el margen que les queda es reducido. «Si vos tenés un incremento de un 37%, a nosotros, las estaciones de servicio, nos aumentará sobre el precio entre un 3% y un 10%, nada más», precisó, indicando que la mayoría de las ganancias van a las petroleras.

En relación al caso particular de Misiones, describió los desafíos logísticos y fiscales a los que se enfrentan, debido a que la provincia se encuentra alejada de los centros de producción.

“Nosotros traemos desde Buenos Aires el combustible y tiene un costo esto. Pero no es el diferencial que hay con Buenos Aires. Buenos Aires siempre tuvo un precio mucho más bajo que el nuestro, inexplicablemente. Desde el punto de vista técnico, económico o logístico no está justificado. Pero no puede haber un diferencial de un 30 o un 35% con respecto a Buenos Aires», sostuvo.

Por otro lado, los cupos de combustible representan una faceta crítica en la gestión de la industria petrolera, especialmente en momentos de fluctuaciones de precios y demanda. Como explicó Jalaf, estos cupos, que limitan la cantidad de combustible disponible para las estaciones de servicio, son una respuesta a picos específicos en la demanda, como durante la temporada turística o en períodos de alta actividad agrícola. Estos límites impuestos no solo afectan la disponibilidad del producto, sino que también influyen en la dinámica de precios y en la capacidad de las estaciones de servicio para satisfacer las necesidades de los consumidores.

De esta manera, Jalaf mencionó que aunque se trata de un leve alivio en las ganancias para los estaicones, este incremento desequilibra las ventas en su sector porque disminuye la venta. «Ahora con este incremento de los precios, hay mucha gente que se va a empezar a cuidar más con el consumo de combustible y van a caer las ventas. Nosotros no tenemos ninguna previsión de los posibles aumentos, es una decisión entre las petroleras y el gobierno nacional «, concluyó.