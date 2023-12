“La World Rugby no existe”: las duras palabras de Agustín Pichot luego del Mundial

El ex capitán del seleccionado argentino de rugby opinó sobre la actualidad político-económica del deporte en su faceta internacional y aseguró que la unión “no tiene poder”. Además, señaló quiénes son los que toman las decisiones: “El resto está pintado”.

Después de la Rugby World Cup 2023, se abrió un nuevo panorama para el rugby de selecciones: habrá una expansión a 24 equipos para el Mundial desde 2027, pero la competencia entre cada ciclo se cerrará a sólo una docena de selecciones.

Desde 2026, los del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Italia y Gales), los del Rugby Championship (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) y -posiblemente- Fiji y Japón competirán en una Nations Cup, sin chances de ascenso (al menos hasta 2032) para los equipos emergentes.

En este escenario, World Rugby decidió que la competencia internacional sea organizada por empresas privadas y discutida entre las uniones nacionales. Y ante esta realidad, Agustín Pichot no ve demasiados motivos para volver a pelear por la presidencia de la unión internacional, tal como hizo en 2020.

“Ya es por otro lado. Hoy el pulso lo manejan los fondos privados CVC, Silver Lake y las cinco uniones más poderosas”, dijo el ex capitán argentino Agustín Pichot, en una entrevista que brindó al medio “Referí” de Uruguay.

“El resto está pintado. Es como que digas que FIFA la manejan los países más poderosos de Eurocopa y Sudamérica, poniendo en el caso del rugby a Nueva Zelanda y Sudáfrica”.

“Hoy el concierto lo manejan Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y sumale Irlanda, Escocia y Gales que se pliegan para hacer un movimiento, para tener mayoría. Se manejan como una corporación en el Seis Naciones, y te digo que Italia tampoco opina. Te dejan afuera de la mesa de opinión política. World Rugby no existe, no tiene poder para la función que está. Lo que le queda es una copa del mundo de hombres, de mujeres, el Seven Series y la APAC, que es muy débil”.

Para Pichot, “hoy la batalla política-económica está en ese grupo que te digo y que soy parte, que es el del Nations Cup, que hay que empezar a negociar en marzo». En esa negociación, y pensando en un camino de desarrollo para Sudamérica, Pichot quiere proponer que haya ascensos y descensos. «Hay que ver cómo. El ascenso y descenso que se habla en 2032… Yo soy el que lo voy a apuntalar. No creo que a ningún otro le importe”, afirmó.

De vuelta apuntado a World Rugby, Pichot aseguró: “Entregaron todo, ya está, se acabó. No tiene poder en el calendario, que es lo más importante que tiene un deporte, aparte de las reglas, porque en definitiva es el que vela por la integridad de todas las naciones. Le diste ese calendario de diez naciones de las cuales manejan cinco”.

¿Puede Argentina pelear por sus intereses en esta mesa chica? “Hoy estoy solo, Argentina está solo en este grupo de diez en el que se está discutiendo. Arranca en febrero, después de lo que se votó hubo algunas reuniones en las que está participando Sol Iglesias por la UAR, pero la discusión de fondo todavía ni empezó. Esa discusión es: ok todo muy lindo este torneo, ¿cuánto hay para cada uno?”, completó.