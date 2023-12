A pesar de las abundantes lluvias, destacan que en las ferias francas de Posadas se consiguen productos de calidad y a buen precio

El presidente de las Ferias Francas de Posadas, se refirió a la calidad de los productos disponibles para las festividades de fin de año, pese a las dificultades climáticas y económicas. Destacó el compromiso de los productores en mantener precios accesibles en pollos y otros alimentos, aunque advirtió sobre los retos futuros debido al aumento en los costos de los insumos.

José Villasanti- Cadena Express

José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, comentó que esta semana culminó la última tanda de entrega de pollitos a los productores y se preparan para recibir más en la segunda quincena de enero.

No obstante, señaló que hay preocupación en el sector por el alto costo de los alimentos balanceados. «Algunos dicen que van a dejar de criar por el tema de los alimentos, son muy caros, cada semana casi están subiendo 10-15% las bolsas, así que eso es algo que le preocupa al productor y también al producto final no se le puede cargar ese incremento porque no van a vender».

Respecto a la disponibilidad de estos pollos producidos en la provincia para la venta, Villasanti confirmó que estarán en las ferias para las fiestas. «Hoy el kilo de pollo en la feria arranca en los 2.000 hasta 2.300 el kilo más o menos, yo creo que comparado con la carne es un buen precio porque tiene un pollo bien terminado, de kilo, kilo y medio, de muy buena carne, bien preparado y alimentado. Eso también le va a facilitar a las familias, comprar ese producto».

Aún así, reconoció que si continúan los aumentos en alimentos e insumos necesarios, se complicará la cría de estos animales para consumo en la provincia.

Por otro lado, mencionó que a pesar de las adversidades climáticas que se vivieron en los últimos meses en la región, los feriantes lograron productos de calidad para acompañar la mesa misionera durante las festividades de fin de año.

«Veo muy buena calidad en las ferias, pollo como decía, carne de cerdo, choclo, la mandioca nueva he visto que hay, eso es interesante a pesar de la abundante lluvia, pero bien, están preparados», manifestó Villasanti.

De esta manera, destacó que no se tomarán vacaciones debido a que aprovecharán las fechas festivas para ofrecer sus productos aunque si quizá algunos alternen y se ausenten dos semanas aproximadamente. «Las ferias no se cierran, las ferias siempre están trabajando, con menos productores, pero siempre estaremos. El 24 y 31 se trabaja normlamente», concluyó.